Валенсия может подписать полузащитника Ювентуса Артура в ближайшие дни

Туринский "Ювентус" избавляется от игроков, которые не нужны главному тренеру клуба Максу Аллегри. Среди таких – уже покинувший команду валлиец Аарон Рэмси. Следующим станет бразилец Артур.

Как сообщается, хавбек близок к переходу в испанскую "Валенсию". Более того, по информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, трансфер может быть завершен уже в ближайшие дни, вначале следующей недели.

У Артура уже есть опыт игры в испанской Ла Лиге: он выступал за "Барселону" на протяжении двух лет, после чего был обменян в "Ювентус" на боснийца Миралема Пьянича. В чемпионате Испании бразилец сыграл 48 матчей, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.