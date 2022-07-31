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Валенсия может подписать полузащитника Ювентуса Артура в ближайшие дни

Испания
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Ранее клуб покинул другой полузащитник – Аарон Рэмси

Валенсия может подписать полузащитника Ювентуса Артура в ближайшие дни

Фото: Sports Illustrated

UA-Футбол
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Туринский "Ювентус" избавляется от игроков, которые не нужны главному тренеру клуба Максу Аллегри. Среди таких – уже покинувший команду валлиец Аарон Рэмси. Следующим станет бразилец Артур.

Как сообщается, хавбек близок к переходу в испанскую "Валенсию". Более того, по информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, трансфер может быть завершен уже в ближайшие дни, вначале следующей недели.

У Артура уже есть опыт игры в испанской Ла Лиге: он выступал за "Барселону" на протяжении двух лет, после чего был обменян в "Ювентус" на боснийца Миралема Пьянича. В чемпионате Испании бразилец сыграл 48 матчей, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

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В статье: Ювентус (Турин) Валенсия Артур Артур Мело
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