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Валенсия может подписать полузащитника Ювентуса Артура в ближайшие дни
Ранее клуб покинул другой полузащитник – Аарон Рэмси
Фото: Sports Illustrated
Туринский "Ювентус" избавляется от игроков, которые не нужны главному тренеру клуба Максу Аллегри. Среди таких – уже покинувший команду валлиец Аарон Рэмси. Следующим станет бразилец Артур.
Как сообщается, хавбек близок к переходу в испанскую "Валенсию". Более того, по информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, трансфер может быть завершен уже в ближайшие дни, вначале следующей недели.
У Артура уже есть опыт игры в испанской Ла Лиге: он выступал за "Барселону" на протяжении двух лет, после чего был обменян в "Ювентус" на боснийца Миралема Пьянича. В чемпионате Испании бразилец сыграл 48 матчей, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.
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