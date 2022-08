Барселона официально представила Кунде

В понедельник, 1 августа, "Барселона" презентовала публике своего очередного летнего новичка – защитника Жюля Кунде. В ходе официальной церемонии игрок подписал контракт с клубом, а также пожонглировал мяч в форме "Барсы".

Отвечая на вопросы журналистов, Кунде отметил, что знание Ла Лиги поможет ему как можно быстрее адаптироваться в "Барселоне". Он отметил, что важным фактором его перехода стало желание Хави.

"Что мне здесь нужно делать, это расти и учиться. Я еще очень молод, и я здесь, чтобы помочь команде в любой момент", - отметил Кунде.

