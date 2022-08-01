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Барселона официально представила Кунде

Испания
(13 голосов)

Француз готов учиться и помогать команде

Барселона официально представила Кунде

Новина українською

В понедельник, 1 августа, "Барселона" презентовала публике своего очередного летнего новичка – защитника Жюля Кунде. В ходе официальной церемонии игрок подписал контракт с клубом, а также пожонглировал мяч в форме "Барсы".

Отвечая на вопросы журналистов, Кунде отметил, что знание Ла Лиги поможет ему как можно быстрее адаптироваться в "Барселоне". Он отметил, что важным фактором его перехода стало желание Хави.

"Что мне здесь нужно делать, это расти и учиться. Я еще очень молод, и я здесь, чтобы помочь команде в любой момент", - отметил Кунде.

Напомним, что по информации Transfermarkt "Барселона" заплатила за Кунде 50 млн евро. Стороны подписали пятилетний контракт. 23-летний центрбек, который также может сыграть и на фланге, играл за "Севилью" с 2019 года. На его счету 133 матча, в которых он забил 9 голов.

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В статье: Барселона Жюль Кунде
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Комментарии (31)
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Dr. Hоusе (ПодIлля)
01.08.2022 в 18:31
Вибачте, в мене загострення. Батя знову в сраку трахнув.
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+3
-4
Dr. House (Поділля)
01.08.2022 в 18:45
БарселОх, якщо ти до сих пір спиш зі своєю матір'ю, а потім, якщо вона тобі не дає,то ти її п..издиш, то це це не означає, що це розповсюджено. І свої сімейні тайни під чужими ніками не видавай
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+1
0
avatar
Бaрселиниус (землянин)
01.08.2022 в 18:00
Увага! Атака крикунів-чапманоїдів!
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+3
-13
avatar
Крістофер (Луцьк)
01.08.2022 в 18:38
Яка пенсія у твоєї матері? Може ви потребуєте фінансової допомоги? У мене є зв'язки, можу організувати.
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+2
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
01.08.2022 в 17:45
РЕАЛісти - НАЙКРАЩІ ЦІНИТЕЛІ ФУТБОЛУ!!!
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+13
-3
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.08.2022 в 18:16
реалІсти - Їдять своЇ глІсти
Ответить
+2
-14
avatar
REAL PA'MI PA'SIEMRE (PORTO)
01.08.2022 в 18:19
Darian Clark (Montreal - Quebe - чмо
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+12
-1
Dr. House (Поділля)
01.08.2022 в 17:35
Буде дуже смішно, коли Барса із цими багатомільйонними закупами в борг знову обісреться в ЛЧ і якщо здобуде якийсь трофей, то це максимум кубок Короля. Лапорта пішов ва-банк від безвиході
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+10
-7
avatar
Бaрселиниус (землянин)
01.08.2022 в 17:40
Кто не рискует, тот не пьёт шампанского.
Ответить
+3
-14
avatar
NORDOS
01.08.2022 в 17:46
ти вже ризикнув привівши брудну ш@л@ву в батьківське ліжко і це для тебе закінчилось в буцигарні з кийком в задньому проході та слізьми на суді
+13
-4
avatar
Бaрселиниус (землянин)
01.08.2022 в 17:54
Шо ти верзеш, вилупок ти жовторилий? Яка брудна шалава, яке батьківське ліжко, який кийок, які сльози? Ти шо, з дубу впав? Свої шизофреничні фантазії залиш при собі.
+2
-14
avatar
NORDOS
01.08.2022 в 17:41
в ляпорти істєріка, напевно Перес сказав, що не візьме в суперлігу барсу з таким непотрібом, от і скуповує все, що можна скупити при тому з суттєвою переплатою. по іменам лише Левандовські заслуговує визнання, а на інших я навіть увагу не звертав, а барселохці вже автоматично їх зробили зірками. хоча це максимум перспективні та середняки по ціні зірок
Ответить
+13
-4
avatar
Бaрселиниус (землянин)
01.08.2022 в 17:43
Звёзд говоришь мало? Будем лепить команду-звезду!
+2
-13
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
01.08.2022 в 17:43
Вітя )))
Ответить
+13
-3
avatar
CR7 TOP-Marcatore (Filattiera)
01.08.2022 в 17:48
NORDOS 01.08.2022 в 17:46
Ответить
+12
-3
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
01.08.2022 в 18:12
NORDOS , сьогодні пропустив на статті ПСЖ – Нант 4:0. В одні ворота знов в дуріана почалася тічка (це вже на форумі, як за розкладом), але от дивина дядько Spokoyno влаштував концерт етичної ерудиції (це водночас як сам Spokoyno схвалює усю ахінею шизоаленя), аж здивувало не те слово... але від того все рівно він АтлетіК від АтлетіКО ,так і не навчився розрізняти
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+12
0
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Spokoyno (Київ)
01.08.2022 в 17:04
Не пройшло і півроку не хочу / не можуть / купили Судячи з того, як без нього Севілья "просрала" Арсеналу... Є надія що гравець справний, головне добре вбудувати його в команду... центр захисту. Бо Піке не може бути кращим центрбеком в сезоні... І вік вже не той, та і клас бажано, щоб краще був!
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+4
-13
avatar
Бaрселиниус (землянин)
01.08.2022 в 17:14
Это вы мне шановный подмигиваете? Ну, наконец-то до вас дошло, шо Пике по классу не уровень Барсы и он никогда ему не соответствовал.
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+3
-15
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.08.2022 в 17:15
+3
-15
avatar
как хочу трах ЛМесси (Шепетпсихбольница№2)
01.08.2022 в 17:53
Верно вы говорите мои братья по кабачку , но никак не могу не о чем и не о ком другом думать, как о моём ненаглядном Лео 7 ЗМ. Очень уж хочу его поиметь сполна... во всей его нагой красоте... ох как тяжело думается после дневной дозы транквилизаторов... Ох Лео, Лео мой... только твой, столь упругий ЗМ да под мой невероятно твердый и годами отточенный сине-гранатовый болт... и в неистовом темпе тики-таки, совокупляться нам Лео под лепестками роз, превратив наконец все мои влажные сине-гранатовые мечты в ... сладостную действительность … возбужденный тобой Лео вовек твой Дариан Кларк, первое отделение , психбольницы №2 города Шепетовка.
Ответить
+13
-4
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.08.2022 в 16:43
Теперь надо чтобы все эти покупки как можно быстрее сыгрались вместе без потерь, которые потом в конце сезона могут проблемой стать.))
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+5
-13
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Бaрселиниус (землянин)
01.08.2022 в 16:48
Всё от Хави зависит. Покупки разноплановые, разношерстные. Теперь надо, шоб они органично слились в одно целое.
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+5
-15
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Spokoyno (Київ)
01.08.2022 в 17:13
Наразі футбол дійсно КОМАНДНИЙ вид спорту! Тому тепер тренерський штаб півкоманди! Хоч в мене питання, хто там з пасом?!? Бо барселонівський стиль, це не перебігали, переборолися чи всіх обвели, а руйнувати захисні мури суперника тікі-такою. Коли кожен третій... четвертий пас несе загрозу воротам суперника, що примушує опонентів постійно рипатись кудись бігти!
+3
-13
avatar
Бaрселиниус (землянин)
01.08.2022 в 17:33
Думаю, шо даже заядлый тикитакщик Хави уже понял, шо от стиля тикитаки надо постепенно уходить и игра будет строиться на быстрых, разящих атаках, без той нудной тягомотины возле штрафной, шо была ранее. А настоящей тики-таки уже не будет НИКОГДА. Под неё нужны соответствующие ей исполнители. А такие уже не рождаются, таких академии уже не выпускают. Барса должна возвратиться к своему старому доброму стилю, стилю Кройфа начала 90-х. Динамичный, мощный и техничный футбол. Вот залог успеха!
+3
-13
Dr. House (Поділля)
01.08.2022 в 17:39
Не вміє Хаві по-іншому і нічого окрім тікі-таки він і не знає. Грав в неї і тренує під нею
+6
-6
avatar
Бaрселиниус (землянин)
01.08.2022 в 16:33
Не, ну чё, нормально мячик набивал, зачёт.
Ответить
+5
-15
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.08.2022 в 15:58
Добро пожаловать в классную команду Барселона в прекраснейшем городе Барселона!!! Удачи!!! Поздравляю всех кулес с качественным пополнением!
Ответить
+7
-14
avatar
Бaрселиниус (землянин)
01.08.2022 в 16:36
В стане мадридасов грусть и печаль.
Ответить
+4
-15
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.08.2022 в 16:41
Пихуй что там у них ))
+4
-15
avatar
Бaрселиниус (землянин)
01.08.2022 в 16:53
А я в подзорную трубу посмотрел, сидят все такие в слезах, горюют. на икону святого Бенземы молятся.
+4
-15
avatar
Бaрселиниус (землянин)
01.08.2022 в 17:06
Шутка ли сказать.. Холанд их прокинул, Мбаппе наибал.. А у нас и Лева и Обама и Фати и Рафинья и Кунде и Кристенсен и Силва с Аспи ещё будут, и Дембеле заиграл, та пздц короче.. мадридасам впору застрелиться от такого.
+4
-15

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