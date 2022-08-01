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Барселона официально представила Кунде
Француз готов учиться и помогать команде
В понедельник, 1 августа, "Барселона" презентовала публике своего очередного летнего новичка – защитника Жюля Кунде. В ходе официальной церемонии игрок подписал контракт с клубом, а также пожонглировал мяч в форме "Барсы".
Отвечая на вопросы журналистов, Кунде отметил, что знание Ла Лиги поможет ему как можно быстрее адаптироваться в "Барселоне". Он отметил, что важным фактором его перехода стало желание Хави.
"Что мне здесь нужно делать, это расти и учиться. Я еще очень молод, и я здесь, чтобы помочь команде в любой момент", - отметил Кунде.
His first touches in blaugrana @jkeey4 pic.twitter.com/SC3xvY1DcS— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 1, 2022
Напомним, что по информации Transfermarkt "Барселона" заплатила за Кунде 50 млн евро. Стороны подписали пятилетний контракт. 23-летний центрбек, который также может сыграть и на фланге, играл за "Севилью" с 2019 года. На его счету 133 матча, в которых он забил 9 голов.
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