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Реал продал воспитанника за десять миллионов. В команде остались два профильных форварда

Испания
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Правда один из них - Бензема

Реал продал воспитанника за десять миллионов. В команде остались два профильных форварда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" объявил о продаже форварда.

Борха Майораль с концами уехал в "Хетафе". За его трансфер "темно-синим" пришлось выложить десять миллионов евро, в то время как сам форвард подписал пятилетний контракт.

Майораль - воспитанник "сливочных", не заигравший в основной команде. В сумме за "Реал" 25-летний нападающий отыграл 33 игры и в последние четыре сезона четыре раза отправлялся в арендам.

Отметим, что у "Реала" осталось два профильных форварда - Бензема и Диас.

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В статье: Реал (Мадрид) "Хетафе" Борха Майораль
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