Реал продал воспитанника за десять миллионов. В команде остались два профильных форварда

Мадридский "Реал" объявил о продаже форварда.

Борха Майораль с концами уехал в "Хетафе". За его трансфер "темно-синим" пришлось выложить десять миллионов евро, в то время как сам форвард подписал пятилетний контракт.

Майораль - воспитанник "сливочных", не заигравший в основной команде. В сумме за "Реал" 25-летний нападающий отыграл 33 игры и в последние четыре сезона четыре раза отправлялся в арендам.

Отметим, что у "Реала" осталось два профильных форварда - Бензема и Диас.