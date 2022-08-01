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Реал продал воспитанника за десять миллионов. В команде остались два профильных форварда
Правда один из них - Бензема
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" объявил о продаже форварда.
Борха Майораль с концами уехал в "Хетафе". За его трансфер "темно-синим" пришлось выложить десять миллионов евро, в то время как сам форвард подписал пятилетний контракт.
¡De nuevo en casa @Mayoral_Borja! ????????#MayoralAzulón pic.twitter.com/GhuPtLKdcr— Getafe C.F. (@GetafeCF) August 1, 2022
Майораль - воспитанник "сливочных", не заигравший в основной команде. В сумме за "Реал" 25-летний нападающий отыграл 33 игры и в последние четыре сезона четыре раза отправлялся в арендам.
Отметим, что у "Реала" осталось два профильных форварда - Бензема и Диас.
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