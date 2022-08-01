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Еще плюс сто миллионов. Барселона снова продает часть акций
Это поможет зарегистрировать новичков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Каталонская "Барселона" продолжает финансовые операции.
На сайте вице-чемпиона Испании появилась новость о продаже 24 с половиной процентов акций "Barça Studios". Данная сделка принесет каталонцам сто миллионов евро.
FC Barcelona announces the sale of 24.5% of Barça Studios to the company https://t.co/SkC8g62KY4 for 100 million euros to accelerate the club’s audiovisual, blockchain, NFT and Web.3 strategy.— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 1, 2022
More details https://t.co/0sM9grct3L pic.twitter.com/5xcLWYg440
Данный шаг позволит "Барсе" окончательно зарегистрировать летних новичков. Напомним, что ранее клуб подписал Левандовского, Кунде, Рафинью, Кесси, Кристенсена, а также продлил контракт с Дембеле.
Ранее сообщалось, что также "Барса" готов
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