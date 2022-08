Еще плюс сто миллионов. Барселона снова продает часть акций

Каталонская "Барселона" продолжает финансовые операции.

На сайте вице-чемпиона Испании появилась новость о продаже 24 с половиной процентов акций "Barça Studios". Данная сделка принесет каталонцам сто миллионов евро.

FC Barcelona announces the sale of 24.5% of Barça Studios to the company https://t.co/SkC8g62KY4 for 100 million euros to accelerate the club’s audiovisual, blockchain, NFT and Web.3 strategy.



More details https://t.co/0sM9grct3L pic.twitter.com/5xcLWYg440