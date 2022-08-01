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Еще плюс сто миллионов. Барселона снова продает часть акций

Испания
(2 голосов)

Это поможет зарегистрировать новичков

Еще плюс сто миллионов. Барселона снова продает часть акций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Каталонская "Барселона" продолжает финансовые операции.

На сайте вице-чемпиона Испании появилась новость о продаже 24 с половиной процентов акций "Barça Studios". Данная сделка принесет каталонцам сто миллионов евро.

Данный шаг позволит "Барсе" окончательно зарегистрировать летних новичков. Напомним, что ранее клуб подписал Левандовского, Кунде, Рафинью, Кесси, Кристенсена, а также продлил контракт с Дембеле.

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Ранее сообщалось, что также "Барса" готов подписать капитана "Челси".

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В статье: Жоан Лапорта Барселона
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Комментарии (2)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.08.2022 в 18:18
Барса розпродає себе по частинам. Але більше однієї нирки продати неможливо, бо інакше це буде самовбивство
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+3
0
Dr. House (Поділля)
01.08.2022 в 18:28
Я б сказав: не самовбивство, а добровільна евтаназія
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+2
0

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