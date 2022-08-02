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Официально: Сельта подписала защитника Барселоны Мингесу
Каталонцы чистят зарплатную ведомость
Фото: rccelta.es
"Сельта" объявила о подписании защитника "Барселоны" Оскара Мингесы. Контракт подписан до лета 2026 года, а "сине-гранатовые" получат 50% от следующей продажи игрока.
???????????????????????????? ???? ¡Óscar Mingueza refuerza la zaga celeste!— RC Celta (@RCCelta) August 2, 2022
⚡️ El polivalente defensa catalán firma como jugador del #RCCelta hasta 2026.
Benvingut, Mingueza! ????#FagamosHistoria #Mingueza2026
У "Барселоны" также будет опция обратного выкупа футболиста.
Сумма трансфера не разглашается.
В прошлом сезоне 23-летний защитник провел за "Барсу" 27 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 6 миллионов евро.
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