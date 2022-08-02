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Официально: Сельта подписала защитника Барселоны Мингесу

Испания
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Официально: Сельта подписала защитника Барселоны Мингесу

Фото: rccelta.es

Новина українською

"Сельта" объявила о подписании защитника "Барселоны" Оскара Мингесы. Контракт подписан до лета 2026 года, а "сине-гранатовые" получат 50% от следующей продажи игрока.

У "Барселоны" также будет опция обратного выкупа футболиста.

Сумма трансфера не разглашается.

В прошлом сезоне 23-летний защитник провел за "Барсу" 27 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 6 миллионов евро.

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В статье: Барселона Сельта (Виго) Оскар Мингеса
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