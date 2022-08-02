Официально: Сельта подписала защитника Барселоны Мингесу

"Сельта" объявила о подписании защитника "Барселоны" Оскара Мингесы. Контракт подписан до лета 2026 года, а "сине-гранатовые" получат 50% от следующей продажи игрока.

???????????????????????????? ???? ¡Óscar Mingueza refuerza la zaga celeste!



⚡️ El polivalente defensa catalán firma como jugador del #RCCelta hasta 2026.



Benvingut, Mingueza! ????#FagamosHistoria #Mingueza2026 — RC Celta (@RCCelta) August 2, 2022

У "Барселоны" также будет опция обратного выкупа футболиста.

Сумма трансфера не разглашается.

В прошлом сезоне 23-летний защитник провел за "Барсу" 27 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 6 миллионов евро.