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Депай и Барселона ведут переговоры о расторжении контракта
Места звезде больше нет
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Юристы "Барселоны" и Мемфис Депай ведут переговоры о расторжении контракта, сообщает Фабрицио Романо. 28-летний нидерландец согласиться уйти, только если найдет подходящий вариант для продолжения карьеры.
Excl: Barcelona and Memphis Depay lawyers are in negotiations to reach an agreement on free agency. No way for €20m fee. Depay will accept to leave Barça only in case he’ll find the right option for his future. ???? #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2022
Memphis Depay will only consider top clubs. pic.twitter.com/COFSiHdXBL
Нападающий будет рассматривать только топ-клубы. Ранее сообщалось об интересе "Ювентуса".
Мемфис присоединился к "Барсе" летом 2021 года. Его текущее соглашение с клубом рассчитано до лета 2023-го.
В прошлом сезоне Мемфис провел за "Барселону" 37 матчей, забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 35 миллионов евро.
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