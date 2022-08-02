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Депай и Барселона ведут переговоры о расторжении контракта

Испания
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Места звезде больше нет 

Депай и Барселона ведут переговоры о расторжении контракта

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Юристы "Барселоны" и Мемфис Депай ведут переговоры о расторжении контракта, сообщает Фабрицио Романо. 28-летний нидерландец согласиться уйти, только если найдет подходящий вариант для продолжения карьеры.

Нападающий будет рассматривать только топ-клубы. Ранее сообщалось об интересе "Ювентуса".

Мемфис присоединился к "Барсе" летом 2021 года. Его текущее соглашение с клубом рассчитано до лета 2023-го.

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В прошлом сезоне Мемфис провел за "Барселону" 37 матчей, забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 35 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Мемфис Депай
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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
02.08.2022 в 22:15
Да какие там переговоры с этими цыганами, Бабки на стол барселохи, и пошли нафуй.
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