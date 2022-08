Депай и Барселона ведут переговоры о расторжении контракта

Юристы "Барселоны" и Мемфис Депай ведут переговоры о расторжении контракта, сообщает Фабрицио Романо. 28-летний нидерландец согласиться уйти, только если найдет подходящий вариант для продолжения карьеры.

Excl: Barcelona and Memphis Depay lawyers are in negotiations to reach an agreement on free agency. No way for €20m fee. Depay will accept to leave Barça only in case he’ll find the right option for his future. ???? #FCB



Memphis Depay will only consider top clubs. pic.twitter.com/COFSiHdXBL