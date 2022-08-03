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Севилья подпишет крайнего защитника Манчестер Юнайтед
Так и не прижился в Манчестере
Фото: twitter.com/ManUtd
Защитник "Манчестер Юнайтед" Алекс Теллес отправится в годичную аренду в "Севилью", сообщает Фабрицио Романо. Испанцы компенсируют часть зарплаты бразильца – 2 миллиона евро.
Отмечается, что фуллбек отправится в Севилью уже завтра, чтобы пройти первую часть медицинских тестов.
Alex Telles will travel to Sevilla in the evening in order to undergo main part of medical tests on Thursday. Sevilla will pay €2m as part of Alex’s salary. ⚪️???????? #Sevilla— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2022
Loan move won’t include buy option, he will be back at Man Utd in June 2023. pic.twitter.com/2PZYmZWn4l
Также аренда не будет включать опцию выкупа – Теллес вернется в "МЮ" по окончанию будущего сезона.
Его текущее соглашение с "МЮ" рассчитано до лета 2024 года.
В прошлом сезоне он провел 26 матчей за "МЮ", забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего защитника в 18 миллионов евро.
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