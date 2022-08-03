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Севилья подпишет крайнего защитника Манчестер Юнайтед

Испания
(1 голосов)

Так и не прижился в Манчестере

Севилья подпишет крайнего защитника Манчестер Юнайтед

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Алекс Теллес отправится в годичную аренду в "Севилью", сообщает Фабрицио Романо. Испанцы компенсируют часть зарплаты бразильца – 2 миллиона евро.

Отмечается, что фуллбек отправится в Севилью уже завтра, чтобы пройти первую часть медицинских тестов.

Также аренда не будет включать опцию выкупа – Теллес вернется в "МЮ" по окончанию будущего сезона.

Его текущее соглашение с "МЮ" рассчитано до лета 2024 года.

В прошлом сезоне он провел 26 матчей за "МЮ", забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего защитника в 18 миллионов евро.

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В статье: Севилья Манчестер Юнайтед Алекс Теллес
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