Севилья подпишет крайнего защитника Манчестер Юнайтед

Защитник "Манчестер Юнайтед" Алекс Теллес отправится в годичную аренду в "Севилью", сообщает Фабрицио Романо. Испанцы компенсируют часть зарплаты бразильца – 2 миллиона евро.

Отмечается, что фуллбек отправится в Севилью уже завтра, чтобы пройти первую часть медицинских тестов.

Alex Telles will travel to Sevilla in the evening in order to undergo main part of medical tests on Thursday. Sevilla will pay €2m as part of Alex’s salary. ⚪️???????? #Sevilla



Loan move won't include buy option, he will be back at Man Utd in June 2023.