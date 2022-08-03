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Барселона продаст еще один пакет акций, если Ла Лига не разрешит регистрацию новичков
Речь опять идет о Barca Studios
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Urbanandsport/NurPhoto
Совет директоров "Барселоны" одобрил продажу еще 25% акций Barca Studios в том случае, если Ла Лига откажется регистрировать многочисленных летних новичков.
По информации Mundo Deportivo, такой сценарий вероятен, поскольку кроме новых контрактов для Серхи Роберто и Дембеле, а также подписаний Левандовского, Кессье, Кунде, Рафиньи и Кристенсена каталонцы планируют и другие покупки.
В числе кандидатов - латерали "Челси" Сесар Аспиликуэта и Маркос Алонсо, а также креативный хавбек "Ман Сити" Бернарду Силва.
Ранее "Барселона" уже продала 25% своих телевизионных прав и 24,5% Barca Studios на следующие 25 лет, однако долги клуба так велики, что и этого может не хватить для компенсации расходов.
Только за 2019-21 года клуб потерял 584 млн евро, что вынудило Ла Лигу вмешаться и в несколько раз снизить потолок зарплат для сине-гранатовых.
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