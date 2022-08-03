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Барселона продаст еще один пакет акций, если Ла Лига не разрешит регистрацию новичков

Испания
(9 голосов)

Речь опять идет о Barca Studios

Барселона продаст еще один пакет акций, если Ла Лига не разрешит регистрацию новичков

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Urbanandsport/NurPhoto

Новина українською

Совет директоров "Барселоны" одобрил продажу еще 25% акций Barca Studios в том случае, если Ла Лига откажется регистрировать многочисленных летних новичков.

По информации Mundo Deportivo, такой сценарий вероятен, поскольку кроме новых контрактов для Серхи Роберто и Дембеле, а также подписаний Левандовского, Кессье, Кунде, Рафиньи и Кристенсена каталонцы планируют и другие покупки.

В числе кандидатов - латерали "Челси" Сесар Аспиликуэта и Маркос Алонсо, а также креативный хавбек "Ман Сити" Бернарду Силва.

Ранее "Барселона" уже продала 25% своих телевизионных прав и 24,5% Barca Studios на следующие 25 лет, однако долги клуба так велики, что и этого может не хватить для компенсации расходов.

Только за 2019-21 года клуб потерял 584 млн евро, что вынудило Ла Лигу вмешаться и в несколько раз снизить потолок зарплат для сине-гранатовых.

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В статье: Барселона финансы
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (2)
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Бaрселиниус (землянин)
04.08.2022 в 00:33
Лапорта пошёл во все тяжкие. Хави теперь чухает уже не только свою репу, но и яйца. С таким составом надо брать, как минимум требл.
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CR7 TOP-Marcatore (Filattiera)
03.08.2022 в 23:39
Рада директорів "Барселони" схвалила продаж ще 25% акцій Barca Studios () у тому випадку, якщо Ла Ліга відмовиться реєструвати численних літніх Раніше "Барселона" вже продала 25% своїх телевізійних прав та 24,5% Barca Studios на наступні 25 років, проте борги клубу такі великі, що й цього може не вистачити для компенсації витрат. Лише за 2019-21 роки клуб втратив 584 МЛН ЄВРО!(ЛеоМессі GОLDЕN DILDО з контрактом ЛОЯЛЬНОСТІ 555+ МЛН ЄВРО!), що змусило Ла Лігу втрутитися та в декілька разів знизити стелю зарплат для синьо-гранатових мессозбоченців
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