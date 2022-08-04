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Выиграл ближний бой. ВИДЕО яркого эпизода с тренировки Реала с участием Лунина

Испания
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Андрей готов к новым вызовам

Выиграл ближний бой. ВИДЕО яркого эпизода с тренировки Реала с участием Лунина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Этим летом было много разговоров о том, что Андрею Лунину нужно менять клуб, чтобы получать больше игровой практики. Но украинский голкипер решил остаться в "Реале" и страховать Тибо Куртуа. Да, тренировки – это не официальные матчи, но рядом со звездами всегда легче развиваться. Вот и Андрей доказывает, что он не лишний в этой компании. Пресс-служба "Реала" опубликовала свежее видео, на котором показано, как Лунин справляется с ударами фактически в упор.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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