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Выиграл ближний бой. ВИДЕО яркого эпизода с тренировки Реала с участием Лунина
Андрей готов к новым вызовам
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Этим летом было много разговоров о том, что Андрею Лунину нужно менять клуб, чтобы получать больше игровой практики. Но украинский голкипер решил остаться в "Реале" и страховать Тибо Куртуа. Да, тренировки – это не официальные матчи, но рядом со звездами всегда легче развиваться. Вот и Андрей доказывает, что он не лишний в этой компании. Пресс-служба "Реала" опубликовала свежее видео, на котором показано, как Лунин справляется с ударами фактически в упор.
¡QUÉ PARADÓN!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 3, 2022
@AndreyLunin13 #RMCity pic.twitter.com/G2PUYRaS6g
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