Официально: Рики Пуч – игрок Лос-Анджелес Гэлакси

"Лос-Анджелес Гэлакси" объявил о трансфере полузащитника "Барселоны" Рики Пуча. Контракт до лета 2025-го.

Сообщается, что "Барселона" прописала в соглашение проценты от следующей продажи хавбека. Подобный пункт прописан в соглашении по переходу Мингесы в "Сельту".

В прошлом сезоне Пуч провел за "Барсу" 17 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает испанского хавбека в 7 миллионов евро.