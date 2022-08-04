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Официально: Рики Пуч – игрок Лос-Анджелес Гэлакси

Испания
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Хороший трансфер для МЛС

Официально: Рики Пуч – игрок Лос-Анджелес Гэлакси

Фото: https://twitter.com/LAGalaxy

Новина українською

"Лос-Анджелес Гэлакси" объявил о трансфере полузащитника "Барселоны" Рики Пуча. Контракт до лета 2025-го.

Сообщается, что "Барселона" прописала в соглашение проценты от следующей продажи хавбека. Подобный пункт прописан в соглашении по переходу Мингесы в "Сельту".

В прошлом сезоне Пуч провел за "Барсу" 17 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает испанского хавбека в 7 миллионов евро.

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В статье: Барселона Лос-Анджелес Гэлакси Рики Пуч
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