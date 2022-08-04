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Официально: Рики Пуч – игрок Лос-Анджелес Гэлакси
Хороший трансфер для МЛС
Фото: https://twitter.com/LAGalaxy
"Лос-Анджелес Гэлакси" объявил о трансфере полузащитника "Барселоны" Рики Пуча. Контракт до лета 2025-го.
Riqui Puig is a ???? ????????????— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 4, 2022
The #LAGalaxy sign Spanish midfielder @RiquiPuig from FC Barcelona.
???? https://t.co/hsV2rdtxmD pic.twitter.com/mR8Hm3qmi2
Сообщается, что "Барселона" прописала в соглашение проценты от следующей продажи хавбека. Подобный пункт прописан в соглашении по переходу Мингесы в "Сельту".
В прошлом сезоне Пуч провел за "Барсу" 17 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает испанского хавбека в 7 миллионов евро.
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