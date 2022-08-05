  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Отняли у Депая. Левандовский будет играть в Барсе под девятым номером
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отняли у Депая. Левандовский будет играть в Барсе под девятым номером

Испания
(1 голосов)

Еще один тонкий намек Мемфису

Отняли у Депая. Левандовский будет играть в Барсе под девятым номером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Каталонская "Барселона" продолжает презентовать новичков после мощной трансферной кампании.

Сегодня зрителям был представлен Роберт Левандовский. Увидеть звездного поляка пожелало 59 тысяч зрителей, перед которыми Роберт показал свои навыки работы с мячом.

Кроме этого, стал известен игровой номер поляка. В "Барсе", как и в "Баварии" и сборной Польши, Левандовский будет играть с девяткой на спине. В прошлом сезоне эта цифра принадлежала Депаю.

Ранее в СМИ неоднократно всплывали новости о желании "Барсы" избавиться от Мемфиса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Бaрселиниус (землянин)
05.08.2022 в 18:23
Красава! Роберт Роналдиньо... Переплюнул Рафинью однозначно.
Ответить
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.08.2022 в 18:15
59 тысяч, почти как на матче. Молодцы кулес! Как-то некрасиво получилось с номером, при живом Депае …. а что поделаешь, делают всё возможное, чтобы выйти на хороший уровень после кризиса. Visca el Barça!
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде