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Отняли у Депая. Левандовский будет играть в Барсе под девятым номером
Еще один тонкий намек Мемфису
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Каталонская "Барселона" продолжает презентовать новичков после мощной трансферной кампании.
Сегодня зрителям был представлен Роберт Левандовский. Увидеть звездного поляка пожелало 59 тысяч зрителей, перед которыми Роберт показал свои навыки работы с мячом.
Robert Lewandinho! ???? pic.twitter.com/sNzcJbhPoW— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2022
Кроме этого, стал известен игровой номер поляка. В "Барсе", как и в "Баварии" и сборной Польши, Левандовский будет играть с девяткой на спине. В прошлом сезоне эта цифра принадлежала Депаю.
Ранее в СМИ неоднократно всплывали новости о желании "Барсы"
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