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Реал продал молодого воспитанника Жироне за 4 млн
Мигель Гутьеррес наконец будет играть
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Berengui/DeFodi Images
"Жирона" купила у "Реала" левого защитника Мигеля Гутьерреса за 4 млн евро. Контракт рассчитан до 2027 года.
Ранее Marca писала, что "Сливочные" сохранят 50% прав на футболиста, но в официальных коммюнике обоих клубов упоминания об этом или других условиях сделки нет.
21-летний Гутьеррес бодро дебютировал в Ла Лиге при Зинедине Зидана, но с приходом Карло Анчелотти почти перестал выходить на поле. В минувшей Примере он набегал лишь 261 минуту в трех матчах.
В "Жироне" у Гутьерреса будет вдоволь игровой практики после уходов Давида Хунки и Хайро Искьердо, но придется привыкать к новой роли - в одиночку закрывать всю бровку.
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