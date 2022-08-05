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Реал продал молодого воспитанника Жироне за 4 млн

Испания
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Мигель Гутьеррес наконец будет играть

Реал продал молодого воспитанника Жироне за 4 млн

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Berengui/DeFodi Images

Новина українською

"Жирона" купила у "Реала" левого защитника Мигеля Гутьерреса за 4 млн евро. Контракт рассчитан до 2027 года.

Ранее Marca писала, что "Сливочные" сохранят 50% прав на футболиста, но в официальных коммюнике обоих клубов упоминания об этом или других условиях сделки нет.

21-летний Гутьеррес бодро дебютировал в Ла Лиге при Зинедине Зидана, но с приходом Карло Анчелотти почти перестал выходить на поле. В минувшей Примере он набегал лишь 261 минуту в трех матчах.

В "Жироне" у Гутьерреса будет вдоволь игровой практики после уходов Давида Хунки и Хайро Искьердо, но придется привыкать к новой роли - в одиночку закрывать всю бровку.

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В статье: Реал (Мадрид) Жирона
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Источник:
ФК "Жирона"

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