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Севилья объявила о подписании Иско
Игрок будет выступать под руководством Лопетеги
Испанская "Севилья" объявила о подписании контракта с бывшим полузащитником мадридского "Реала" Иско Аларконом.
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с 30-летним испанцем будет подписан до лета 2024 года, если он успешно пройдет медицинский осмотр. Другие подробности о трансфере пока не сообщаются.
Испанец провел 352 матча в футболке мадридского "Реала", забив 53 гола и отдав 56 ассистов. Его стоимость равна 7,5 млн евро, согласно данным Transfermarkt.
We have reached an agreement in principle to sign Isco! ???? pic.twitter.com/3ANZnw91ff— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 7, 2022
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