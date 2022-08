Севилья объявила о подписании Иско

Испанская "Севилья" объявила о подписании контракта с бывшим полузащитником мадридского "Реала" Иско Аларконом.

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с 30-летним испанцем будет подписан до лета 2024 года, если он успешно пройдет медицинский осмотр. Другие подробности о трансфере пока не сообщаются.

Испанец провел 352 матча в футболке мадридского "Реала", забив 53 гола и отдав 56 ассистов. Его стоимость равна 7,5 млн евро, согласно данным Transfermarkt.

We have reached an agreement in principle to sign Isco! ???? pic.twitter.com/3ANZnw91ff