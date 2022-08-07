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Гонсалу Гедеш переходит в Вулверхэмптон за 32 миллиона евро
Португалец провел пять лет в Валенсии
Фото: Noticias ao Minuto
Португальский вингер "Валенсии" Гонсалу Гедеш переходит в "Вулверхэмптон Уондерерс". Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клубы договорились о трансфере игрока за 32 миллиона евро плюс бонусы.
Gonçalo Guedes joins Wolves on a permanent deal, agreement finally completed. Guedes, expected to fly on Monday to undergo medical and sign as new Wolves player. ???????? #WWFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2022
Long term contract agreed, €32m plus add-ons to Valencia. Here we go soon. pic.twitter.com/k7DyIso5J4
По информации журналиста, игрок национальной сборной Португалии прилетит в Великобританию уже завтра, где пройдет медобследование, подпишет контракт и будет представлен публике.
Гедеш играл за "Валенсию" на протяжении пяти лет. Впервые он оказался в клубе на правах аренды из "ПСЖ" летом 2017. Уже через год испанский клуб выкупил контракт Гонсалу за 40 миллионов евро. Он отыграл за клуб 177 матчей, забил 36 голов и отдал 30 ассистов.
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