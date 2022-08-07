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Гонсалу Гедеш переходит в Вулверхэмптон за 32 миллиона евро

Испания
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Португалец провел пять лет в Валенсии

Гонсалу Гедеш переходит в Вулверхэмптон за 32 миллиона евро

Фото: Noticias ao Minuto

UA-Футбол
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Португальский вингер "Валенсии" Гонсалу Гедеш переходит в "Вулверхэмптон Уондерерс". Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клубы договорились о трансфере игрока за 32 миллиона евро плюс бонусы.

По информации журналиста, игрок национальной сборной Португалии прилетит в Великобританию уже завтра, где пройдет медобследование, подпишет контракт и будет представлен публике.

Гедеш играл за "Валенсию" на протяжении пяти лет. Впервые он оказался в клубе на правах аренды из "ПСЖ" летом 2017. Уже через год испанский клуб выкупил контракт Гонсалу за 40 миллионов евро. Он отыграл за клуб 177 матчей, забил 36 голов и отдал 30 ассистов.

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В статье: Вулверхэмптон Валенсия Гонсалу Гедеш
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