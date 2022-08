Гонсалу Гедеш переходит в Вулверхэмптон за 32 миллиона евро

Португальский вингер "Валенсии" Гонсалу Гедеш переходит в "Вулверхэмптон Уондерерс". Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клубы договорились о трансфере игрока за 32 миллиона евро плюс бонусы.

Gonçalo Guedes joins Wolves on a permanent deal, agreement finally completed. Guedes, expected to fly on Monday to undergo medical and sign as new Wolves player. ???????? #WWFC



Long term contract agreed, €32m plus add-ons to Valencia. Here we go soon. pic.twitter.com/k7DyIso5J4