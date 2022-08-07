  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Роберт Левандовски забил первый гол за Барселону. Видео
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роберт Левандовски забил первый гол за Барселону. Видео

Испания
(1 голосов)

Поляк также сделал два ассиста

Роберт Левандовски забил первый гол за Барселону. Видео

Фото: Barca Blaugranes

UA-Футбол
Новина українською

Каталонская "Барселона" играет в финале Кубка Жоана Гампера с мексиканским "Пумас УНАМ". В первом тайме испанской команде удалось забить 4 гола, их соперникам – ни одного.

Самый первый гол "Барселоны" забил новичок клуба Роберт Левандовски. Поляк лишь недавно перешел в каталонский клуб из мюнхенской "Баварии" за 45 миллионов евро.

Спустя две минуты как Левандовски забил, он сделал ассист на испанского полузащитника Педри. Через еще несколько минут – снова отдал хавбеку голевой пас. К концу первого тайма "Барселона" ведет со счетом 4:0.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде