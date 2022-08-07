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Роберт Левандовски забил первый гол за Барселону. Видео
Поляк также сделал два ассиста
Фото: Barca Blaugranes
Каталонская "Барселона" играет в финале Кубка Жоана Гампера с мексиканским "Пумас УНАМ". В первом тайме испанской команде удалось забить 4 гола, их соперникам – ни одного.
Самый первый гол "Барселоны" забил новичок клуба Роберт Левандовски. Поляк лишь недавно перешел в каталонский клуб из мюнхенской "Баварии" за 45 миллионов евро.
Спустя две минуты как Левандовски забил, он сделал ассист на испанского полузащитника Педри. Через еще несколько минут – снова отдал хавбеку голевой пас. К концу первого тайма "Барселона" ведет со счетом 4:0.
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