Роберт Левандовски забил первый гол за Барселону. Видео

Каталонская "Барселона" играет в финале Кубка Жоана Гампера с мексиканским "Пумас УНАМ". В первом тайме испанской команде удалось забить 4 гола, их соперникам – ни одного.

Самый первый гол "Барселоны" забил новичок клуба Роберт Левандовски. Поляк лишь недавно перешел в каталонский клуб из мюнхенской "Баварии" за 45 миллионов евро.

Спустя две минуты как Левандовски забил, он сделал ассист на испанского полузащитника Педри. Через еще несколько минут – снова отдал хавбеку голевой пас. К концу первого тайма "Барселона" ведет со счетом 4:0.