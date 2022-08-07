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Барселона разорвала Пумас со счетом 6:0. У Левандовски – гол и два ассиста

Испания
(1 голосов)

Каталонцы выиграли Кубок Гампера

Барселона разорвала Пумас со счетом 6:0. У Левандовски – гол и два ассиста

Фото: Barca Blaugranes

UA-Футбол
Новина українською

Каталонская "Барселона" разгромно обыграла мексиканский "Пумас УНАМ" со счетом 6:0. В первом тайме испанский гранд забил четыре гола, во втором – два. На счету новичка команды Роберта Левандовски: гол и два ассиста.

Еще один пришедший в команду нападающий – Рафинья – отдал голевой пас на Усмана Дембеле. Полузащитник-новичок Франк Кессье, пришедший из "Милана", также сделал ассист в этом матче.

07.08.2022. Камп Ноу, Барселона, Испания

"Барселона" – "Пумас УНАМ" Мехико 6:0

Голы: Р. Левандовски, 3; Педри, 5, 19; У. Дембеле, 10; П. Обамеянг, 49; Ф. Де Йонг, 84.

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В статье: Барселона УНАМ Пумас (Мехико)
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Комментарии (8)
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Ігнатенко
07.08.2022 в 23:29
глори зітхнули з полегшенням - нарешті з'явився суперник, якому Левандовські забив. Тремтіть осасуни та кадіси
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0
-2
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Бaрселиниус (землянин)
07.08.2022 в 23:42
Витёк, шо с твоим лиц.. е@лом стало?
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+1
0
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Ігнатенко
07.08.2022 в 23:44
Не зрозумів. Ви що нетверезі?
0
-1
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Бaрселиниус (землянин)
07.08.2022 в 23:49
Та всё ты Витёк понимаешь. А то шо ты меня на вы стал называть это правильно сынок, одобряю.
+2
0
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Ігнатенко
07.08.2022 в 23:57
от скажіть у мене десь в акаунті написано, що мене звати, як ви кажете, "Вітьок"?
0
-1
avatar
Бaрселиниус (землянин)
08.08.2022 в 00:11
Твой номер не прошёл Витёк. дядя Олег тебя сразу раскусил. Это всё опыт, сынок, опыт.
+1
0
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Ігнатенко
08.08.2022 в 00:17
а я гадаю, що діло в алкоголі чи інших наркотичних речовинах. Але мене це не дивує, бо під час кількох сезонів звитяг нашої Барселони за нас почало "вболівати" багато неадекватів та просто малолітніх глорів. Дозвольте поцікавитись скільки вам років?
0
-1
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Просто Толик (Одесса)
08.08.2022 в 00:51
Походу это Костя
0
0

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