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Барселона разорвала Пумас со счетом 6:0. У Левандовски – гол и два ассиста
Каталонцы выиграли Кубок Гампера
Фото: Barca Blaugranes
Каталонская "Барселона" разгромно обыграла мексиканский "Пумас УНАМ" со счетом 6:0. В первом тайме испанский гранд забил четыре гола, во втором – два. На счету новичка команды Роберта Левандовски: гол и два ассиста.
Еще один пришедший в команду нападающий – Рафинья – отдал голевой пас на Усмана Дембеле. Полузащитник-новичок Франк Кессье, пришедший из "Милана", также сделал ассист в этом матче.
07.08.2022. Камп Ноу, Барселона, Испания
"Барселона" – "Пумас УНАМ" Мехико 6:0
Голы: Р. Левандовски, 3; Педри, 5, 19; У. Дембеле, 10; П. Обамеянг, 49; Ф. Де Йонг, 84.
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