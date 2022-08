СМИ назвали сумму, которую Барселона заплатит Челси за Маркоса Алонсо

Защитник лондонского "Челси" Маркос Алонсо - в шаге от перехода в каталонскую "Барселону".

Стороны находятся очень близко от заключения соглашения. Клубом осталось уладить лишь некоторые детали, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Сам 31-летний Алонсо желает скорее присоединиться к "блаугранас".

Отмечается, что трансфер испанца обойдется "Барселоне" чуть менее 10 миллионов евро. На счету испанца 29 голов и 23 результативные передачи в 212 матчах за "Челси". Портал Ttransfermarkt оценивает футболиста в 12 млн евро.

Barcelona will complete Marcos Alonso deal very soon. Negotiations at final stages with Chelsea since Friday and it's just matter of details, Alonso only wants to join Barça as soon as possible. ???????????? #FCB



Final fee will be less than €10m - it will be done this week. pic.twitter.com/rTSPQt4FdO