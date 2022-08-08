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СМИ назвали сумму, которую Барселона заплатит Челси за Маркоса Алонсо

Испания
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Защитник в ближайшее время станет игроком "блаугранас"

СМИ назвали сумму, которую Барселона заплатит Челси за Маркоса Алонсо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник лондонского "Челси" Маркос Алонсо - в шаге от перехода в каталонскую "Барселону".

Стороны находятся очень близко от заключения соглашения. Клубом осталось уладить лишь некоторые детали, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Сам 31-летний Алонсо желает скорее присоединиться к "блаугранас".

Отмечается, что трансфер испанца обойдется "Барселоне" чуть менее 10 миллионов евро. На счету испанца 29 голов и 23 результативные передачи в 212 матчах за "Челси". Портал Ttransfermarkt оценивает футболиста в 12 млн евро.

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В статье: Барселона Маркос Алонсо Челси (Лондон)
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