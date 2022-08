Нашли нарушения. Барселона может аннулировать текущий контракт де Йонга

Каталонская "Барселона" может аннулировать текущий контракт Френки де Йонга.

Как сообщает авторитетный портал The Athletic, руководство каталонцев нашло нарушение в контракте голландца, который он переподписал в 2020-м году. Тогда президентом клуба был Бартомеу.

???? EXCLUSIVE: Barcelona told Frenkie de Jong on July 15 they have evidence of criminality around contract given by old board + cause for legal action vs all involved. #FCBarcelona asked him to annul deal & revert to previous terms @TheAthleticUK #MUFC #CFC https://t.co/g1at9ZqYL0