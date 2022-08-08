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Барсе не хватает ещё 13 миллионов евро, чтобы зарегистрировать новичков

Испания
(1 голосов)

Зато продлили Дембеле

Барсе не хватает ещё 13 миллионов евро, чтобы зарегистрировать новичков

Фото: https://twitter.com/DeJongFrenkie21

Новина українською

"Барселоне" нужно найти ещё 13 миллионов евро, чтобы Ла Лига позволила клубу зарегистрировать новичков и игроков, продливших контракты, сообщает журналист Тони Хуанмарти.

Несмотря на продажи телеправ, акций Barca Studios, кредиты и сделку со Spotify, "Барселоне" все ещё не хватает доходов для регистрации летних новичков.

После уходов Мингесы, Пуча и Нету недостающая сумма снизилась с 25 миллионов до 13.

Таким образом, Левандовский, Рафинья, Кристенсен, Кесси, Кунде, а также продлившие контракты Дембеле и Роберто не смогут выступать за клуб в официальных встречах, так как "Барса" их не зарегистрировала.

В клубе также опасаются, что Ла Лига затянет с ратификацией футболистов и новичков элементарно не успеют зарегистрировать.

Напомним, что клуб ведет переговоры над уходом Депая и Брейтуэйта, а также с Пике, де Йонгом и Бускетсом о снижении зарплат.

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В статье: Барселона Ла Лига
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.08.2022 в 20:11
Тони Хуанмарти, как не умеющая думать сплетница. Барса за короткий период времени собрала не меньше полумиллиарда, а 13 миллионов никак? Кстати автор должен знать, что с Дембеле не продлили контракт, а подписали новый.
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