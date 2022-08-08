Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барсе не хватает ещё 13 миллионов евро, чтобы зарегистрировать новичков
Зато продлили Дембеле
Фото: https://twitter.com/DeJongFrenkie21
"Барселоне" нужно найти ещё 13 миллионов евро, чтобы Ла Лига позволила клубу зарегистрировать новичков и игроков, продливших контракты, сообщает журналист Тони Хуанмарти.
Несмотря на продажи телеправ, акций Barca Studios, кредиты и сделку со Spotify, "Барселоне" все ещё не хватает доходов для регистрации летних новичков.
После уходов Мингесы, Пуча и Нету недостающая сумма снизилась с 25 миллионов до 13.
Таким образом, Левандовский, Рафинья, Кристенсен, Кесси, Кунде, а также продлившие контракты Дембеле и Роберто не смогут выступать за клуб в официальных встречах, так как "Барса" их не зарегистрировала.
В клубе также опасаются, что Ла Лига затянет с ратификацией футболистов и новичков элементарно не успеют зарегистрировать.
Напомним, что клуб ведет переговоры над уходом Депая и Брейтуэйта, а также с Пике, де Йонгом и Бускетсом о снижении зарплат.
Популярное сейчас
- Матчи Динамо и Зари, Суперкубок УЕФА, старт Италии и Испании. Расписание футбола на 8-14 августа
- Лучшие в своем классе. В Украину прибыли первые немецкие зенитные комплексы Gepard
- Штурм - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Лунин попал в заявку Реала на матч за Суперкубок УЕФА
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925