Барсе не хватает ещё 13 миллионов евро, чтобы зарегистрировать новичков

"Барселоне" нужно найти ещё 13 миллионов евро, чтобы Ла Лига позволила клубу зарегистрировать новичков и игроков, продливших контракты, сообщает журналист Тони Хуанмарти.

Несмотря на продажи телеправ, акций Barca Studios, кредиты и сделку со Spotify, "Барселоне" все ещё не хватает доходов для регистрации летних новичков.

После уходов Мингесы, Пуча и Нету недостающая сумма снизилась с 25 миллионов до 13.

Таким образом, Левандовский, Рафинья, Кристенсен, Кесси, Кунде, а также продлившие контракты Дембеле и Роберто не смогут выступать за клуб в официальных встречах, так как "Барса" их не зарегистрировала.

В клубе также опасаются, что Ла Лига затянет с ратификацией футболистов и новичков элементарно не успеют зарегистрировать.

Напомним, что клуб ведет переговоры над уходом Депая и Брейтуэйта, а также с Пике, де Йонгом и Бускетсом о снижении зарплат.