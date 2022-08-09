Пике аннулирует свой контракт с Барсой, чтобы клуб мог заявить новичков

Защитник "Барселоны" Жерар Пике согласился пойти на снижение зарплаты, что помочь каталонскому клубу. Как утверждает Sport.es, испанец готов аннулировать свой контракт, подписанный в октябре 2020 году еще при предыдущем президенте клуба Жозепе Бартомеу. При этом срок соглашения остается до конца июня 2024 года.

По действующему контракту Пике получает 28 млн евро, а также еще 12 миллионов евро в виде бонусов.

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Жерар стал первым, кто согласился из четырех футболистов, которых "Барселона" попросила снизить зарплаты для возможности зарегистрировать новичков. Каталонцы ожидают ответа Марка-Андре тер Стегена, Фрэнки де Йонга и Клемана Лангле.