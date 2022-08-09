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Пике аннулирует свой контракт с Барсой, чтобы клуб мог заявить новичков

Испания
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Испанец готов оказать помощь каталонскому клубу

Пике аннулирует свой контракт с Барсой, чтобы клуб мог заявить новичков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Барселоны" Жерар Пике согласился пойти на снижение зарплаты, что помочь каталонскому клубу. Как утверждает Sport.es, испанец готов аннулировать свой контракт, подписанный в октябре 2020 году еще при предыдущем президенте клуба Жозепе Бартомеу. При этом срок соглашения остается до конца июня 2024 года.

По действующему контракту Пике получает 28 млн евро, а также еще 12 миллионов евро в виде бонусов.

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Жерар стал первым, кто согласился из четырех футболистов, которых "Барселона" попросила снизить зарплаты для возможности зарегистрировать новичков. Каталонцы ожидают ответа Марка-Андре тер Стегена, Фрэнки де Йонга и Клемана Лангле.

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В статье: Барселона Жерар Пике
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (9)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.08.2022 в 14:32
Шановні фани Барселони. Нижче мого коментаря ви на власні очі бачите коментар дурнуватого створіння на призвісько ігнатенко, яке ще вчора фантазувало на тему поваги до гравців інших клубів. Не звертайте увагу на дурнуватого фаната реалу. А наостанок, я вліплю йому смачну оплєуху - Якщо ти, дурне та збочене створіння, маєш думки щодо члЄнів інших людей, то перш за все зверни увагу на члєн свого куміра, який дійсно не вміє керувати своїм ботоксним причиндалом. Адже, за те що португальская дЄвочка нюня всунула свій причиндал у попу Кетрін Майорги, вона сплатила 375000 доларів. Лєо Мессі - найвеличніший гравець світу усіх часів і народів!!!
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-3
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Бaрселиниус (землянин)
09.08.2022 в 14:39
Та с этим пи@арком всё понятно, типичный мадридас. Говоришь айпи харьковский у этого членоглота? Ну-ну... На этот счёт есть мысли..
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.08.2022 в 14:53
Приветствую, друг. Да, есть косвенные данные, что человек из Харькова. Или, скажем так, это один из тех, кто раньше, в прошлые времена, имел харьковский ник здесь. Я вот о чем подумал. Какую цель преследует этот смешной? И вот какие мысли. Приближается начало испанского чемпионата. Понятное дело, будут на ресурсе жаркие споры. А именно, комментирование фанатами Барсы футбола и комментированием фанатами реала фанатов Барсы. Они, фанаты реала, футбол не знают и им нечего сказать о футболе. И, вероятно, чтобы хоть на начальном этапе чемпионата создать "численный" перевес фанатов реала над фанатами Барсы здесь, на этом ресурсе, это чучело игнатенко принялся за провокации . Чтобы в итоге на его провокации фанаты Барсы достойно ему ответили, ну а в блокировку уйдут только фанаты Барсы. В этом цель этого глупого человека. ЛМ-ЧМ 2022!!!
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-3
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Бaрселиниус (землянин)
09.08.2022 в 15:03
Ну мы этому глупому человеку из Харькова смажем по губам.
0
-2
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lm10lloronmentiroso (Costa Brava)
09.08.2022 в 15:00
НАХ мессозб0чені під@ри
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0
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Бaрселиниус (землянин)
09.08.2022 в 14:30
Ну понятно, понятно... предвыборный шаг будущего президента.. понятно. Он потом себе это бабло с лихвой вернёт. Понятно. Одобряем. Гарний вчинок, гарний.
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Ігнатенко
09.08.2022 в 13:55
Сильний вчинок від гравця, який не вміє керувати власним членом. Тепер нехай його причандал потрапить в горлянки кричущих барселонських глорів, що не мають нічого спільного з вболіванням та шануванням Барселони, і затнке їхні пельки. Це я як найдосвіченічий фанат Барси кажу. Прислухайтесь, малята
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.08.2022 в 14:43
Дурнуватий і скажений пес ігнатенко, я тобі ще вчора сказав, щоб ти навіть і не намагався втисатися у ряди фанатів великої Барселони. Ти тут ніхто і звати тебе ніяк, тому піздуй подалі від фанатів Барси і не включай дурника. ЛМ-ЧС 2022!!!
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-3
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lm10lloronmentiroso (Costa Brava)
09.08.2022 в 15:01
09.08.2022 в 14:43
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