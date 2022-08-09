Месси поужинал в Барселоне с Бускетсом, Альбой, Вератти и Паредесом

Хлопчино, проаналізуйте сам факт зустрічі, а не намагайтесь заглянути до людей в ліжко, виставляючи на показ власну збочену натуру. Стосовно цього зверніться до психолога поки не пізно, а в аналізі ситуації я вам допоможу. Тут все просто. От дивіться. В Барселоні зараз шукають гроші на підписання гравців, яких вже придбали, щоб встигнути до початку Ла Ліги, тому про повернення Мессі зараз і мови бути не може, бо це як мінімум ще 500млн, враховуючи його апетити. Та й гадаю, що жоден розумний вболівальник Барселони не хоче цього, бо майбутнє клубу важливіше бажань будь-якого гравця. Це вам від мене черговий урок, від Барселонця глору