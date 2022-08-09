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Месси поужинал в Барселоне с Бускетсом, Альбой, Вератти и Паредесом

Испания
Обновлено
(3 голосов)

Просто ужин, не так ли?

Месси поужинал в Барселоне с Бускетсом, Альбой, Вератти и Паредесом

Фото: mundodeportivo.com

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси воспользовался несколькими выходными и поужинал в Барселоне с бывшими партнерами по "Барселоне" Жорди Альбой и Серхио Бускетсом.

Ужин прошел в ресторане Velissima на берегу моря. Помимо бывших партнеров на вечере присутствовали Леандро Паредес и Марко Верратти, партнеры игрока по "ПСЖ".

Всё это на фоне недавних заявлений президента "Барселоны" Жоана Лапорты о надежде на возвращение Лионеля Месси.

Напомним, что контракт Месси рассчитан до лета 2023 года. Также в соглашении прописана опция продления ещё на один год.

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В статье: Лионель Месси Серхио Бускетс Марко Верратти Хорди Альба Барселона Леандро Паредес ПСЖ
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Источник:
mundodeportivo.com

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Комментарии (8)
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Ігнатенко
09.08.2022 в 20:08
Дивує, що Бускетс та Альба надалі продовжують спілкування з цим зрадником. Мессі просив Бартомеу відпустити його, бо Барса більше не може вигравати трофеї. Лапорта його відпустив. Нехай в ПСЖ їх собі завойовує, а не маже з пенальті під свист стадіону. Невже дійсно Мессі проситься назад і вечеря була для того, щоб гравці Барселони за нього слівце замовили?
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-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.08.2022 в 20:15
Дивує, що тупорилий фанат реалу ігнатенко все ще вмикає дурника і косить під фаната Барселони. . До речі, мені дає задоволення коли я ставлю на місце цього дурнуватого самозванця... ЛЄО МЕССІ - ЧЕМПІОН СВІТУ 2022!!!
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Ігнатенко
09.08.2022 в 20:22
Цікаво, що ви носитесь за мною з гілки на гілку наче песик і намагаєтесь безрезультатно довести в першу чергу самому собі, що я не вболіваю за Барсу. Зав'язуйте з цим, бо, враховуючи хворобу вашого мозку, ви скоро так надресируєтесь, що будете як собачка Павлова постійно в пошуці коментарів, які зачіпають ваші збочені інстинкти
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-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.08.2022 в 20:44
Цікаво, що ти стрибаеш з гілки на гілку наче песик і намагаєся безрезультатно довести, в першу чергу самому собі, що ти, начебто, за Барсу. Зав'язуй з цим, бо, враховуючи хворобу твого збоченого мозку, який тільки про члени і мріє, ти скоро так надресируєся, що будеш як собачка Павлова постійно в пошуці коментарів, де у позитивному сенсі пишуть про ФК Барселону. ЛЄО МЕССІ - ЧЕМПІОН СВІТУ 2022!!!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.08.2022 в 19:19
И что они делали после ужина? Связано ли это как-то с рычагами Лапорты? А за какую команду выступают девчонки, которые на фотографии присутствуют?
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-7
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Ігнатенко
09.08.2022 в 20:01
Хлопчино, проаналізуйте сам факт зустрічі, а не намагайтесь заглянути до людей в ліжко, виставляючи на показ власну збочену натуру. Стосовно цього зверніться до психолога поки не пізно, а в аналізі ситуації я вам допоможу. Тут все просто. От дивіться. В Барселоні зараз шукають гроші на підписання гравців, яких вже придбали, щоб встигнути до початку Ла Ліги, тому про повернення Мессі зараз і мови бути не може, бо це як мінімум ще 500млн, враховуючи його апетити. Та й гадаю, що жоден розумний вболівальник Барселони не хоче цього, бо майбутнє клубу важливіше бажань будь-якого гравця. Це вам від мене черговий урок, від Барселонця глору
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.08.2022 в 20:11
Тупорылий фанат реала із клічкою ігнатенко, проаналізуй сам факт своєго збоченого коментаря, і не намагайся косити під дурника, натякаючи усім, що ти, начебто, фанат Барси. При цьому виставляючи на показ власну збочену натуру. Стосовно свого лікування звернись до психолога поки не пізно, а в аналізі ситуації тобі допоможе твій коріш - Дохтур. . Тут все просто. Пролікуєш свої збочені мізки, можливо, людиною станеш.. Та все ж, гадаю, що в тебе клінічна ситуація, навіть укол у тем'ячко не допоможе... Це тобі від мене черговий урок, від справжнього фаната Барси!!! ЛЄО МЕССІ - СУПЕР ГРАВЕЦЬ, НАЙКРАЩИЙ У СВІТІ!!!2022!!!
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.08.2022 в 20:05
Приветствую, американского друга. Попробую ответить на твой вопрос. В настоящее время точно не рассматривается вопрос возвращения Лео Месси. А вот после двух лет контракта с ПСЖ, если не переподпишется на год (там формула 2+1), то очень может быть. И основная цель возвращения Лео, кроме спортивной составляющей, это красиво провести "на пенсию" свою легенду. ЛМ-ЧМ 2022!!!
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