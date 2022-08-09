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Месси поужинал в Барселоне с Бускетсом, Альбой, Вератти и Паредесом
Просто ужин, не так ли?
Фото: mundodeportivo.com
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси воспользовался несколькими выходными и поужинал в Барселоне с бывшими партнерами по "Барселоне" Жорди Альбой и Серхио Бускетсом.
Ужин прошел в ресторане Velissima на берегу моря. Помимо бывших партнеров на вечере присутствовали Леандро Паредес и Марко Верратти, партнеры игрока по "ПСЖ".
Всё это на фоне недавних заявлений президента "Барселоны" Жоана Лапорты о надежде на возвращение Лионеля Месси.
Напомним, что контракт Месси рассчитан до лета 2023 года. Также в соглашении прописана опция продления ещё на один год.
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