Ювентус – главный претендент на Депая

"Ювентус" заинтересован в трансфере нападающего "Барселоны" Мемфиса Депая, сообщает Фабрицио Романо. Для начала каталонцы должны расторгнуть контракт с нидерландцем.

Сообщается, что с футболистом обсуждается подписание двухлетнего контракта. "Тоттенхэм" не заинтересован в услугах футболиста.

Memphis Depay deal. Tottenham are not interested, been told there are no talks as things stand - Juventus are the favourites to sign Depay ???????????? #THFC



Two-year deal now discussed with Memphis, Juve want him since July but first step has to be contract termination with Barça.