Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус – главный претендент на Депая
Но есть одно но
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Ювентус" заинтересован в трансфере нападающего "Барселоны" Мемфиса Депая, сообщает Фабрицио Романо. Для начала каталонцы должны расторгнуть контракт с нидерландцем.
Сообщается, что с футболистом обсуждается подписание двухлетнего контракта. "Тоттенхэм" не заинтересован в услугах футболиста.
Memphis Depay deal. Tottenham are not interested, been told there are no talks as things stand - Juventus are the favourites to sign Depay ???????????? #THFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2022
Two-year deal now discussed with Memphis, Juve want him since July but first step has to be contract termination with Barça. #FCB pic.twitter.com/KPExicl6Jp
Ранее сообщалось, что "Тоттенхэму" отказал сам Депай.
Напомним, что "Барселоне" нужно ещё 13 миллионов дохода, чтобы зарегистрировать новичков.
Популярное сейчас
- Ультрас Ворсклы жестко отреагировали на трансфер украинца, игравшего в россии
- В Офисе президента рассказали, сколько украинских воинов погибает ежедневно на данном этапе войны с рф
- Штурм – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО