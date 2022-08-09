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Ювентус – главный претендент на Депая

Испания
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Но есть одно но

Ювентус – главный претендент на Депая

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Ювентус" заинтересован в трансфере нападающего "Барселоны" Мемфиса Депая, сообщает Фабрицио Романо. Для начала каталонцы должны расторгнуть контракт с нидерландцем.

Сообщается, что с футболистом обсуждается подписание двухлетнего контракта. "Тоттенхэм" не заинтересован в услугах футболиста.

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэму" отказал сам Депай.

Напомним, что "Барселоне" нужно ещё 13 миллионов дохода, чтобы зарегистрировать новичков.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Мемфис Депай
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