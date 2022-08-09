Барселона может расторгнуть контракт с Умтити уже в 2023-м, если он не уйдет этим летом сам

"Барселона" расторгнет в 2023-м контракт с Самюэлем Умтити, если защитника не удастся продать этим летом, сообщает Diario Sport. Соответствующий пункт есть в соглашении француза.

Умтити продлил контракт в январе до лета 2026 года. Общая сумма его зарплаты сократилась на 10%, а также была реструктурирована на весь срок действия контракта.

Таким образом, если раньше француз получал в клубе 20 миллионов евро в год, то после продления в январе он заработал бы 18 миллионов евро за 4 оставшихся года.

Также в условия нового соглашения был включен пункт о возможном его расторжении 30 июня 2023 года – в этот день истекал срок прошлого контракта.

Приоритет для клуба – продажа игрока. Футболист знает об этом и ищет новый клуб.

Ранее сообщалось, об интересе к игроку со стороны "Лиона", откуда он пришел в 2016 году.

В прошлом сезоне 28-летний защитник провел всего 1 матч за клуб. Портал Transfermarkt оценивает француза в 2 миллиона евро.