Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона может расторгнуть контракт с Умтити уже в 2023-м, если он не уйдет этим летом сам
Игрок продлил контракт до 2026-го в январе
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" расторгнет в 2023-м контракт с Самюэлем Умтити, если защитника не удастся продать этим летом, сообщает Diario Sport. Соответствующий пункт есть в соглашении француза.
Умтити продлил контракт в январе до лета 2026 года. Общая сумма его зарплаты сократилась на 10%, а также была реструктурирована на весь срок действия контракта.
Таким образом, если раньше француз получал в клубе 20 миллионов евро в год, то после продления в январе он заработал бы 18 миллионов евро за 4 оставшихся года.
Также в условия нового соглашения был включен пункт о возможном его расторжении 30 июня 2023 года – в этот день истекал срок прошлого контракта.
Приоритет для клуба – продажа игрока. Футболист знает об этом и ищет новый клуб.
Ранее сообщалось, об интересе к игроку со стороны "Лиона", откуда он пришел в 2016 году.
В прошлом сезоне 28-летний защитник провел всего 1 матч за клуб. Портал Transfermarkt оценивает француза в 2 миллиона евро.
Популярное сейчас
- Россияне начали вывозить свои семьи из Херсона
- Динамо начинает с Ингульцом, Шахтер - с Металлистом 1925. Календарь первого круга УПЛ
- Подоляк: Заявления о контрнаступлении на Херсон - это часть ИПСО. Нам нужно деморализовать россиян
- Челси отдал 65 млн за защитника, Шмейхель уехал доигрывать во Францию. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО