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Левандовский: Хави похож на Гвардиолу, они думают о футболе одинаково
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Фото: twitter.com/FCBarcelona
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский заявил что Хави и Гвардиола очень похожи. "Время с Гвардиолой в "Баварии" – отличная подготовка, чтобы попасть в "Барсу", – приводит его слова AS.
"Философия Гвардиолы в "Баварии", его стиль заботы о команде и управления ею, думаю, напоминали то, что было в "Барсе". Хави очень похож на Гвардиолу. Они оба играли на позиции шестерки, работали вместе. Они думают о футболе одинаково.
С таким опытом "Барса" была единственным вариантом для меня. И это была отличная подготовка. Я не разговаривал с Гвардиолой до подписания контракта. Но время с ним в "Баварии"– отличная подготовка к тому, чтобы попасть в "Барсу".
Весь персонал был испанским, было восемь испанцев в составе. В тот период у меня сложились очень хорошие отношения с Тиаго Алькантарой и Хави Мартинесом. Оба они поздравили меня, когда я подписал контракт с "Барсой", – сказал польский форвард в интервью.
Напомним, что Роберт выступал под руководством Пепа с лета 2014 по лето 2016 года.
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