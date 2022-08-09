  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Левандовский: Хави похож на Гвардиолу, они думают о футболе одинаково
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левандовский: Хави похож на Гвардиолу, они думают о футболе одинаково

Испания
(1 голосов)

Может сравнивать

Левандовский: Хави похож на Гвардиолу, они думают о футболе одинаково

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский заявил что Хави и Гвардиола очень похожи. "Время с Гвардиолой в "Баварии" – отличная подготовка, чтобы попасть в "Барсу", – приводит его слова AS.

"Философия Гвардиолы в "Баварии", его стиль заботы о команде и управления ею, думаю, напоминали то, что было в "Барсе". Хави очень похож на Гвардиолу. Они оба играли на позиции шестерки, работали вместе. Они думают о футболе одинаково.

С таким опытом "Барса" была единственным вариантом для меня. И это была отличная подготовка. Я не разговаривал с Гвардиолой до подписания контракта. Но время с ним в "Баварии"– отличная подготовка к тому, чтобы попасть в "Барсу".

Весь персонал был испанским, было восемь испанцев в составе. В тот период у меня сложились очень хорошие отношения с Тиаго Алькантарой и Хави Мартинесом. Оба они поздравили меня, когда я подписал контракт с "Барсой", – сказал польский форвард в интервью.

Напомним, что Роберт выступал под руководством Пепа с лета 2014 по лето 2016 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Хосеп Гвардиола Бавария (Мюнхен) Барселона Хави
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
en.as.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ігнатенко
09.08.2022 в 23:04
Для Роберта Левандовські звісно кращим тренером був би Гвардіола, який проходить школу в клубах з крутішим менеджментом ніж у нас в Барселоні. Баварія то взагалі космічний рівень, виграють у нас постійно з великим рахунком. І звісно Хаві намагається копіювати футбол Гвардіоли і його підхід до гравців, але ніколи копія не буде краща за оригінал, тому з нетерпінням очікую його повернення. Лише з Гвардіолою є шанс вийти з кризи. Але також є ймовірність, що він розтратив везіння, бо з тією ж Баварією та МанСіті ніяк не може знову тріумфувати в ЛЧ. Чому настільки несправедлива доля коли Реал Мадрид, наш споконвічний суперник, бере з періодичною легкістю цей кубок, а нам доводиться чекати на вдалі покоління та зірок і звичайно прихильність арбітра? Тут точно, якщо не вийде в Хаві, а Гвардіола не захоче повертатися, то вихід лише один -відкинути упередження та запросити Зідана. Без сумнівів він знає як допомогти Барсі, витрачаючи мінімальні фінанси, та має відповідний досвід. З впливом часу з цією думкою погоджуються все більше моїх однодумців, справжніх вболівальників Барселони
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде