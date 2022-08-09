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Лапорта хочет и сохранить де Йонга и подписать Бернарду
Наполеоновские планы
Фото: twitter.com/BernardoCSilva
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта мечтает подписать полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву и сохранить хавбека Френки де Йонга, сообщает Barça Universal со ссылкой на журналиста Жерара Морено.
Laporta wants to keep Frenkie de Jong (with a wage cut) at the club as well as complete the signing Bernardo Silva. This is the President's dream.— Barça Universal (@BarcaUniversal) August 9, 2022
— @gerardromero pic.twitter.com/ldjrpHO3hh
Сообщается, что президент надеется, что нидерландский хавбек все-таки пойдет на понижение зарплаты.
Также журналист отмечает, что "Барса" надеется провернуть переход португальца за 50-60 миллионов евро. Стороны запланировали встречу в ближайшие дни.
⚠️En @JijantesFC hemos contado del tema Bernardo— Gerard Romero (@gerardromero) August 9, 2022
????El Barça planea la llegada de Bernardo con unas cifras entre 50-60M
????Programada cita para buscar domicilio en los próximos días.
❌En ningún momento hemos dicho que haya ACUERDO. Gracias.
Напомним, что "Барселоне" необходимо найти ещё 13 миллионов дохода, чтобы зарегистрировать уже подписанных новичков.
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