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Лапорта хочет и сохранить де Йонга и подписать Бернарду

Испания
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Наполеоновские планы

Лапорта хочет и сохранить де Йонга и подписать Бернарду

Фото: twitter.com/BernardoCSilva

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта мечтает подписать полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву и сохранить хавбека Френки де Йонга, сообщает Barça Universal со ссылкой на журналиста Жерара Морено.

Сообщается, что президент надеется, что нидерландский хавбек все-таки пойдет на понижение зарплаты.

Также журналист отмечает, что "Барса" надеется провернуть переход португальца за 50-60 миллионов евро. Стороны запланировали встречу в ближайшие дни.

Напомним, что "Барселоне" необходимо найти ещё 13 миллионов дохода, чтобы зарегистрировать уже подписанных новичков.

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В статье: Жоан Лапорта Бернарду Силва Френки де Йонг
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