Лапорта хочет и сохранить де Йонга и подписать Бернарду

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта мечтает подписать полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву и сохранить хавбека Френки де Йонга, сообщает Barça Universal со ссылкой на журналиста Жерара Морено.

Laporta wants to keep Frenkie de Jong (with a wage cut) at the club as well as complete the signing Bernardo Silva. This is the President's dream.



— @gerardromero pic.twitter.com/ldjrpHO3hh