Лапорта хочет и сохранить де Йонга и подписать Бернарду

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта мечтает подписать полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву и сохранить хавбека Френки де Йонга, сообщает Barça Universal со ссылкой на журналиста Жерара Морено.

Laporta wants to keep Frenkie de Jong (with a wage cut) at the club as well as complete the signing Bernardo Silva. This is the President's dream.



— @gerardromero pic.twitter.com/ldjrpHO3hh — Barça Universal (@BarcaUniversal) August 9, 2022

Сообщается, что президент надеется, что нидерландский хавбек все-таки пойдет на понижение зарплаты.

Также журналист отмечает, что "Барса" надеется провернуть переход португальца за 50-60 миллионов евро. Стороны запланировали встречу в ближайшие дни.

⚠️En @JijantesFC hemos contado del tema Bernardo



????El Barça planea la llegada de Bernardo con unas cifras entre 50-60M



????Programada cita para buscar domicilio en los próximos días.



❌En ningún momento hemos dicho que haya ACUERDO. Gracias. — Gerard Romero (@gerardromero) August 9, 2022

Напомним, что "Барселоне" необходимо найти ещё 13 миллионов дохода, чтобы зарегистрировать уже подписанных новичков.