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СМИ: Два новичка Барсы могут покинуть клуб, если их не зарегистрируют до первого тура
Такой пункт прописан в контракте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на мощную трансферную кампанию, каталонская "Барселона" пока так и не зарегистрировал летних новичков.
Это можно привести к уходу некоторых исполнителей. По данным ESPN, речь идет об Андреасе Кристенсене и Франке Кесси. Оба могут бесплатно уйти из "Барсы", если их не зарегистрируют до первого тура Ла Лиги.
//POR SI LES INTERESA//— moisESPN (@moillorens) August 10, 2022
-Christensen y Kessie tienen la opción de irse libres si no son registrados a tiempo
-Preocupación en el club x la situación
-Si se complica todo, reunión con sus agentes
Con @samuelmarsden para @espnfc @ESPNDeportes https://t.co/q9SqBbXxYK
Источник передает, что такой пункт прописан в контракте двух игроков, которые летом бесплатно перешли в "Барсу". При этом стоит отметить, что нет вероятности того, что центрбек и хавбек пойдут на этот шаг.
Ла Лига стартует уже на этих выходных. "Барселона" в субботу сыграет против "Райо Вальекано".
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