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СМИ: Два новичка Барсы могут покинуть клуб, если их не зарегистрируют до первого тура

Испания
(1 голосов)

Такой пункт прописан в контракте

СМИ: Два новичка Барсы могут покинуть клуб, если их не зарегистрируют до первого тура

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на мощную трансферную кампанию, каталонская "Барселона" пока так и не зарегистрировал летних новичков.

Это можно привести к уходу некоторых исполнителей. По данным ESPN, речь идет об Андреасе Кристенсене и Франке Кесси. Оба могут бесплатно уйти из "Барсы", если их не зарегистрируют до первого тура Ла Лиги.

Источник передает, что такой пункт прописан в контракте двух игроков, которые летом бесплатно перешли в "Барсу". При этом стоит отметить, что нет вероятности того, что центрбек и хавбек пойдут на этот шаг.

Ла Лига стартует уже на этих выходных. "Барселона" в субботу сыграет против "Райо Вальекано".

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В статье: Барселона Андреас Кристенсен Франк Кесси
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Комментарии (1)
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Algrab (Костопiль)
10.08.2022 в 18:01
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