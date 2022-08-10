СМИ: Два новичка Барсы могут покинуть клуб, если их не зарегистрируют до первого тура

Несмотря на мощную трансферную кампанию, каталонская "Барселона" пока так и не зарегистрировал летних новичков.

Это можно привести к уходу некоторых исполнителей. По данным ESPN, речь идет об Андреасе Кристенсене и Франке Кесси. Оба могут бесплатно уйти из "Барсы", если их не зарегистрируют до первого тура Ла Лиги.

//POR SI LES INTERESA//



-Christensen y Kessie tienen la opción de irse libres si no son registrados a tiempo



-Preocupación en el club x la situación



-Si se complica todo, reunión con sus agentes



Con @samuelmarsden para @espnfc @ESPNDeportes https://t.co/q9SqBbXxYK — moisESPN (@moillorens) August 10, 2022

Источник передает, что такой пункт прописан в контракте двух игроков, которые летом бесплатно перешли в "Барсу". При этом стоит отметить, что нет вероятности того, что центрбек и хавбек пойдут на этот шаг.

Ла Лига стартует уже на этих выходных. "Барселона" в субботу сыграет против "Райо Вальекано".