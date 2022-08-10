Фанат Барсы де Йонгу: Снизь зарплату, с*ка

Фанат "Барселоны" агрессивно попросил полузащитника Френки де Йонга снизить зарплату, сообщает Diario Sport.

Де Йонг проезжал на автомобиле возле тренировочной базы клуба, а фанат несколько раз прокричал ему: "Снизь зарплату, сука".

Напомним, что "Барса" должна выплатить де Йонгу около 17 миллионов фунтов зарплаты. Перед игроком поставлен ультиматум – он либо отказывается от 11 миллионов и идет на понижение зарплаты, либо уходит.

Сообщалось, что "Барселона" готова идти в суд и аннулировать текущий контракт нидерландца, так как при заключении договора были допущены ошибки.