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Фанат Барсы де Йонгу: Снизь зарплату, с*ка

Испания
(1 голосов)

Останется после всего?

Фанат Барсы де Йонгу: Снизь зарплату, с*ка

Фото: twitter.com/DeJongFrenkie21

Новина українською

Фанат "Барселоны" агрессивно попросил полузащитника Френки де Йонга снизить зарплату, сообщает Diario Sport.

Де Йонг проезжал на автомобиле возле тренировочной базы клуба, а фанат несколько раз прокричал ему: "Снизь зарплату, сука".

Напомним, что "Барса" должна выплатить де Йонгу около 17 миллионов фунтов зарплаты. Перед игроком поставлен ультиматум – он либо отказывается от 11 миллионов и идет на понижение зарплаты, либо уходит.

Сообщалось, что "Барселона" готова идти в суд и аннулировать текущий контракт нидерландца, так как при заключении договора были допущены ошибки.

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В статье: Барселона Френки де Йонг
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Источник:
sport.es

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Комментарии (5)
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янковский ян (Запорожье)
10.08.2022 в 22:06
Что значит допущены ошибки. В каждом договоре есть ошибки. Либо неправильно автором переведен текст либо в барсе идиоты. Договор в котором имеютс чисто технические ошибки практически невозможно разорвать. Я понимаю о чем говорю.
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ANESTEZIO (Вінниця )
10.08.2022 в 21:51
Алєня довів де Йонг до чергової істерики
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0
Лекарь (село Дарниця)
10.08.2022 в 21:32
На місці цього де йонга я би барсу до суду притяг. Щей би заблокував можливість економічну діяльність вести, через суд.
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+1
-1
Лекарь (село Дарниця)
10.08.2022 в 21:31
Ах, как все гарно у Барселоні. Ви, козли, гроші зароблені віддайте. Нема чого фанатами прикриватись. 11 мільйонів винні, ще когось звинувачують!
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+1
-1
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Бaрселиниус (землянин)
10.08.2022 в 20:33
И это ещё очень мягко сказано.
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+1
-7

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