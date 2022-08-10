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Фанат Барсы де Йонгу: Снизь зарплату, с*ка
Останется после всего?
Фото: twitter.com/DeJongFrenkie21
Фанат "Барселоны" агрессивно попросил полузащитника Френки де Йонга снизить зарплату, сообщает Diario Sport.
Де Йонг проезжал на автомобиле возле тренировочной базы клуба, а фанат несколько раз прокричал ему: "Снизь зарплату, сука".
Напомним, что "Барса" должна выплатить де Йонгу около 17 миллионов фунтов зарплаты. Перед игроком поставлен ультиматум – он либо отказывается от 11 миллионов и идет на понижение зарплаты, либо уходит.
Сообщалось, что "Барселона" готова идти в суд и аннулировать текущий контракт нидерландца, так как при заключении договора были допущены ошибки.
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