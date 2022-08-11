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Перес фанату Реала: Подписать кого? Криштиану? В 38 лет?

Испания
(1 голосов)

Президент трезво оценивает перспективы перехода

Перес фанату Реала: Подписать кого? Криштиану? В 38 лет?

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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес, похоже, не собирается подписывать форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Фанаты встретили его в отеле и прямо попросили подписать португальца.

В сети появилось видео на котором фанаты просят президента вернуть Криштиану.

Перес не понял и переспросил, о ком именно они говорят: "Кого?".

После уточнения Фло ответил: "Криштиану? Опять? В 38 лет?", – сказал он улыбаясь.

Криштиану исполнится 38 в феврале следующего года. Он хочет уйти из "Манчестер Юнайтед", чтобы выступать в Лиге чемпионов. Тем не менее, пока не появилось реальных претендентов на португальца.

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В статье: Криштиану Роналду Флорентино Перес Реал (Мадрид)
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Источник:
marca.com

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Комментарии (2)
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adey (Korosten)
11.08.2022 в 22:48
бєсєдіна блеать подпишите. он ишчо сафсем маладой.
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Papaye (Dnipro)
11.08.2022 в 23:07
А ще він кмс по боротьбі, та, як тут пишуть, дуже хороший хлопець (виявляється цих якостей достатньо для форварда на їх думку).
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