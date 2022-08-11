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Перес фанату Реала: Подписать кого? Криштиану? В 38 лет?
Президент трезво оценивает перспективы перехода
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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес, похоже, не собирается подписывать форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Фанаты встретили его в отеле и прямо попросили подписать португальца.
В сети появилось видео на котором фанаты просят президента вернуть Криштиану.
Перес не понял и переспросил, о ком именно они говорят: "Кого?".
После уточнения Фло ответил: "Криштиану? Опять? В 38 лет?", – сказал он улыбаясь.
Криштиану исполнится 38 в феврале следующего года. Он хочет уйти из "Манчестер Юнайтед", чтобы выступать в Лиге чемпионов. Тем не менее, пока не появилось реальных претендентов на португальца.
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