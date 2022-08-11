Перес фанату Реала: Подписать кого? Криштиану? В 38 лет?

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес, похоже, не собирается подписывать форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Фанаты встретили его в отеле и прямо попросили подписать португальца.

В сети появилось видео на котором фанаты просят президента вернуть Криштиану.

Перес не понял и переспросил, о ком именно они говорят: "Кого?".

После уточнения Фло ответил: "Криштиану? Опять? В 38 лет?", – сказал он улыбаясь.

Криштиану исполнится 38 в феврале следующего года. Он хочет уйти из "Манчестер Юнайтед", чтобы выступать в Лиге чемпионов. Тем не менее, пока не появилось реальных претендентов на португальца.