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Барселона пока не зарегистрировала ни одного новичка на будущий сезон. До старта Прмиеры осталось два дня
Заявка на 17 человек
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" пока не зарегистрировала новичков для участия в сезоне Ла Лиги, сообщает Diario Sport. На текущий момент клуб внес в заявку всего 17 футболистов.
То есть Роберт Левандовский, Жюль Кунде, Рафинья, Андреас Кристенсен и Франк Кессиэ пока не могут выступать за каталонский клуб в Ла Лиге. Игроки подписавшие новые контракты с клубом Серджи Роберто и Усман Дембеле тоже вне заявки.
Клуб зарегистрировал игроков, получивших новые номера: Самюэль Умтити, Мартин Брэйтуэйт и полузащитник Нико Гонсалес.
Завтра, 13 августа, "Барса" в матче 1-го тура Примеры примет "Райо Вальекано".
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