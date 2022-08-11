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Барселона пока не зарегистрировала ни одного новичка на будущий сезон. До старта Прмиеры осталось два дня

Испания
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Заявка на 17 человек

Барселона пока не зарегистрировала ни одного новичка на будущий сезон. До старта Прмиеры осталось два дня

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" пока не зарегистрировала новичков для участия в сезоне Ла Лиги, сообщает Diario Sport. На текущий момент клуб внес в заявку всего 17 футболистов.

То есть Роберт Левандовский, Жюль Кунде, Рафинья, Андреас Кристенсен и Франк Кессиэ пока не могут выступать за каталонский клуб в Ла Лиге. Игроки подписавшие новые контракты с клубом Серджи Роберто и Усман Дембеле тоже вне заявки.

Клуб зарегистрировал игроков, получивших новые номера: Самюэль Умтити, Мартин Брэйтуэйт и полузащитник Нико Гонсалес.

Завтра, 13 августа, "Барса" в матче 1-го тура Примеры примет "Райо Вальекано".

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В статье: Барселона Ла Лига
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Источник:
sport.es

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