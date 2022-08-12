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Барселона активировала очередной экономический рычаг
"Блаугранас" продали еще 24,5% своих акций
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" активировала очередной экономический рычаг. Каталонский клуб сообщил, что за 100 миллионов евро продал 24,5% акций Barca Studios компании Orpheus Media.
"Блаугранас" активно продает свои активы, для того чтобы зарегистрировать новых футболистов. На данный момент клуб не заявил в лиге ни одного из игроков, приобретенных летом. То есть Роберта Левандовского, Жюль Кунде, Рафинью, Андреаса Кристенсена и Франка Кессиэ. Также среди незарегистрированных футболистов есть Серджи Роберто и Усман Дембеле, подписавшие новые контракты с клубом.
Пока неизвестно, позволят ли последние финансовые рычаги зарегистрировать всех семерых игроков. Ранее "Барселона" уже продала 25% телеправ в Ла Лиге и 24,5% акций Barca Studios компании Socios.com.
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