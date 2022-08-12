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Барселона активировала очередной экономический рычаг

Испания
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"Блаугранас" продали еще 24,5% своих акций

Барселона активировала очередной экономический рычаг

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" активировала очередной экономический рычаг. Каталонский клуб сообщил, что за 100 миллионов евро продал 24,5% акций Barca Studios компании Orpheus Media.

"Блаугранас" активно продает свои активы, для того чтобы зарегистрировать новых футболистов. На данный момент клуб не заявил в лиге ни одного из игроков, приобретенных летом. То есть Роберта Левандовского, Жюль Кунде, Рафинью, Андреаса Кристенсена и Франка Кессиэ. Также среди незарегистрированных футболистов есть Серджи Роберто и Усман Дембеле, подписавшие новые контракты с клубом.

Пока неизвестно, позволят ли последние финансовые рычаги зарегистрировать всех семерых игроков. Ранее "Барселона" уже продала 25% телеправ в Ла Лиге и 24,5% акций Barca Studios компании Socios.com.

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В статье: Барселона
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Источник:
fcbarcelona

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Комментарии (3)
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Ігнатенко
12.08.2022 в 15:01
Це очікувалося Де Йонг не повівся на погрози та подоїти когось з наших легенд окрім Піке не вийшло і довелося ще частину Барселони продати задешево. Болить серце справжнього вболівальника, але зараз набіжать тупі глори і будуть радіти
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Бaрселиниус (землянин)
12.08.2022 в 15:01
Взяточка Тебасу уже пошла. из этих ста.. Ой, а никто и не заметил, да? Это Ла Лига, детки.
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sasha_lv (Львів)
12.08.2022 в 14:42
Ну,в загашнику Барси,є ще нирка Алєня і яйця барселоха.......
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