Карим против Роберта, Барса и долги, Симеоне-памятник: ТОП-10 противостояний Примеры-2022/23

"Реал"-2023 vs "Реал"-2022

Подняться на вершину проще, чем на ней удержаться – у кого угодно спросите.

Ради титулов в прошлом сезоне каждый в "Реале" добавил по-своему. Карим Бензема забил в Ла Лиге 27 голов против позапрошлогодних 23; статистика Винисиуса по пасам под удар выросла с 0,9 до 1,9 за матч; Лука Модрич вместо трех ассистов сделал восемь; Дани Карвахаль просто стал чаще играть – 24 выхода на поле против 15.

В сумме коллективные усилия привели Мадрид на вершину, но конкуренты не спят – взгляните хотя бы на трансферную кампанию "Барселоны". Чемпион не боролся с ней на рынке, подписав только двух игроков в ротацию, так что потенциал для прогресса нужно искать внутри команды.

Есть ли он сегодня у "Реала"? Не слишком ли старые лидеры у Анчелотти для еще одного рывка? Потянет ли Камавинга роль Модрича, если сам Лука потянет мышцу?

???????? Luka Modrić ends the 2021/22 season with 21 G/A for club and country.



• 14 Assists

• 7 Goals pic.twitter.com/qU9e3BgGzI — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 13, 2022

И все это на фоне соперников, которые в прошлом году воспринимали Мадрид как стареющего банкрота, а теперь будут готовиться к нему, как никогда в жизни.

Без вариантов – для сохранения титула "Реал"-2023 должен быть сильнее "Реала"-2022. То есть, побед должно быть более 26; забитых голов – более 80; пропущенных – менее 31. Все показатели прошлого сезона должны быть улучшены.

"Барселона" vs долги

Сюрреалистическая история. "Барселона" имеет более миллиарда чистого долга, однако все равно наподписывала звезд на 150 млн, расплачиваясь за них будущими доходами.

С молотка уже ушли 25% ТВ-прав и 24,5% Barca Studios; вдобавок "Камп Ноу" с нового сезона будет называться Spotify, однако Ла Лига все равно не регистрирует новичков. И что теперь продавать? Душу? Смех? Разыграть на аукционе ранее выигранные трофеи? Там же и Маркос Алонсо на подходе…

"Барсе" нужно врезать зарплатный фонд, где все давно уже урезано. В очередной раз разводить на деньги легенд - Пике, Бускетса и Альбу - пахнет неуважением. Дембеле и так согласился на все условия; недодавать только что приобретенному Левандовскому - комедия.

Barcelona's weekly wages are just insane:



1️⃣ De Jong: €560k

2️⃣ Busquets: €423k

3️⃣ Jordi Alba: €400, I

4️⃣ Lewandowski: €360k

5️⃣ Pjanič: €300k

6️⃣ Ansu Fati: €268k

7️⃣ Dembélé: €264k

8️⃣ Kessie: €260k

9️⃣ Raphinha: €240k

???? Koundé: €240k



No wonder the club is in debt. ???????? pic.twitter.com/wykczINzz4 — Sports X (@sportsxofficial) August 3, 2022

Отсюда и попытки "кинуть" Френки де Йонга на 17 млн - якобы с ним не по правилам заключен контракт. Выглядит это отвратительно. Лапорте пора вспомнить, что он руководит одним из самых больших клубов Европы, а не колхозом в 90-ые. Либо в новом сезоне он решит проблему достойно, либо упадет даже ниже Бартомеу.

"Атлетико" vs нестабильность

В прошлом сезоне "Матрасников" было невозможно спрогнозировать. 25 сентября 0:1 против "Алавеса", а уже 2 октября 2:0 с "Барселоной"; 28 октября 2:2 с безнадежным "Леванте", а через три дня – 3:0 против мощного "Бетиса".

И так постоянно. Перед новым годом – серия из четырех скучных поражений; далее результаты 2:2, 3:2, 4:2, 4:3, а затем возвращение к привычному для "Атлетико" ТМ 2,5. Что это вообще? Где здесь стиль? Логика?

Atlético Madrid have conceded 4+ goals in a LaLiga game for the first time since December 2012 (also vs. Barcelona).



Goals galore at Camp Nou. pic.twitter.com/cWEFoe8Nwg — Squawka (@Squawka) February 6, 2022

Диего Симеоне по ходу сезона несколько раз отправляли в отставку, и он по-прежнему на посту лишь потому, что давно из тренера перерос в памятник. Впрочем, на каждого ленина есть свой бульдозер, вот и Чоло надо поторопиться. В новом сезоне он должен как можно скорее показать, что взял ситуацию под контроль, иначе таки свалят уволят.

Бензема vs Левандовский

В прошлом сезоне Роберт Левандовский забил 50 голов в разных турнирах, а Карим Бензема - 44. По всем признакам это должно быть историческое сражение, в рамках которого сетки ворот "Осасуны", "Кадиса" и "Хетафе" будут рваться каждые пару минут. Но и нюансы тоже есть.

Обоим супербомбардирам уже более 33 лет. Вспомните, как быстро сдулся их сверстник Луис Суарес в прошлом году, а ведь он был ничем не хуже.

All-time Champions League top scorers who will play CL this season ????



????????Lionel Messi (125⚽️)

????????Robert Lewandowski (86⚽️)

????????Karim Benzema (86⚽️)

????????Thomas Müller (52⚽️)

????????Zlatan Ibrahimovic (48⚽️)



Cristiano Ronaldo has the record with 140⚽️, but will not play in CL this season. pic.twitter.com/5426TbrYDo — Stats24 (@_Stats24) August 11, 2022

Ну, и во-вторых, Роберту придется сложнее, чем Кариму. Для француза это уже 14-й сезон в "Реале"; он на своей территории и знает каждую кочку на "Балаидосе" и "Эль Садаре", а вот Левандовскому все начинать с нуля. Он – гений штрафного, но времени мало – возраст подгоняет. Если в таких условиях он перестреляет Бензема – это будет больший подвиг, чем все его последние рекорды в чемпионате Баварии Германии.

Молодежь "Барсы" vs травмы

На бумаге Ансу Фати и Педри – молодые гении "Барселоны", за которыми будущее. На практике в прошлом сезоне первый пропустил 206 дней, а второй – 172.

Оба ворвались в основу "Барсы" еще школьниками; оба получили слишком большие нагрузки для своего возраста – и вот результат. Проблемы Педри с коленом уже напоминают хронические; у Фати вообще порван мениск, который долго не заживал – и это украдет у него много скорости.

80% - Barcelona have won 80% of their games with Pedri González ???????? in the starting XI in LaLiga this season (W8 D2 L0), compared to just 42.1% without him as starter (W8 D7 L4). Rest. pic.twitter.com/xj3H6ZUv0G — OptaJose (@OptaJose) April 10, 2022

В прошлом сезоне их путь в основу так же стремительно повторил 17-летний Гави – и ему тоже досталась ударная доза нагрузок. Как думаете, сколько дней в лазарете в сезоне 2022/23 проведет он? Нравится или нет, но у всего на свете есть своя цена. "Барса" может побеждать "Реал, если все здоровы, но такое на "Камп Ноу" случается слишком редко. Пора научиться ротации и разобраться с медперсоналом.

Гризманн vs кризис идей

В чемпионате-2021/22 Антуан Гризманн забил три гола в 26 матчах. В позапрошлом, когда француз еще выступал за "Барселону", было 13. Касательно "Атлетико", то здесь он никогда раньше не опускался ниже отметки в 15 мячей.

По правде, это шок. Мир говорит о регрессе Месси с Роналду, но это как раз нормально - одному 35, другому 37. Гризманн, в свою очередь, переживает нечто подобное в 31 год. Не работает ни один козырь – Антуан потерял фирменное чувство позиции; его связь с партнерами ослабла; ну, а выдающимся индивидуалистом он никогда и не был.

Antoine Griezmann has not scored in 1325 minutes of football for club and country.



During the same playing time, Benzema and Mbappé have scored 19 goals each... pic.twitter.com/xK9cuuJdxc — Football Tweet  (@Football__Tweet) June 7, 2022

Новый сезон должен показать, может ли он хоть что-нибудь наладить. Главными индикаторами станут количество ударов и ключевых пасов – первый показатель у Гризманна обвалился с 3,1 до 1,7, а второй – с 2 до 1. Если удастся подтянуть эти два, тогда еще поиграет в Европе; если нет – МЛС.

"Севилья" vs четвертое место

Ну пора, если честно. Последний раз "Севилья" становилась третьей в сезоне-2008/09 – это была шикарная команда Фредди Кануте, Луиса Фабиано, Ромарика, Ренато.

С тех пор столько всего произошло, что помнит только Хесус Навас – он на "Писхуане" за хранителя традиций. "Севилья" изловчилась выигрывать Лигу Европы чуть ли не каждый год; Мончи признали суперскаутом; Унаи Эмери - супертренером (и вскоре разжаловали в Париже), а ТОП-3 Ла Лиги по-прежнему недостижимы.

В прошлом сезоне "Севилья" пропустила меньше всех (30), но и забила всего 53 раза на фоне 65-80 голов от конкурентов. Игра команды Хулена Лопетеги нагоняла сон. И знаете, что? Шага вперед не будет, пока состав не омолодят, и "Нервион" не побежит. Ракитич, Папу Гомес, Навас, Фернандо – уже пенсионеры. Они еще с горем пополам держат уровень, но прогресс – ну, это даже не смешно.

Питер Лим vs "Валенсия"

На последний матч прошлого чемпионата фаны "Летучих мышей" даже не пришли - они стояли у стадиона и призывали сингапурского футбольного гения уйти. Впрочем, Питера Лима так легко не выкуришь – кажется, он кайфует от ненависти к себе.

Тем временем, долги растут, новая "Месталья" так и остается мечтой, и ко всему клуб еще и продал последнего игрока, который тянул на статус звезды – Гонсалу Гедеш за 32 млн перешел в "Вулвз". Конечно, на его место никто не придет – так же, как раньше никто не пришел на места Родриго, Феррана Торреса, Дани Парехо. Это стиль "Валенсии" эпохи Лима.

Рано или поздно это доведет клуб до борьбы за выживание. Кто знает, может, этот момент уже настал? У руля "Летучих мышей" не Гарри Невилл, но и Дженнаро Гаттузо – отличная кандидатура, чтобы добить все окончательно.

"Вильярреал" vs Морено-зависимость

Вообще зависимость от забивного центрфорварда –типичная штука, и от нее трудно куда-то деться. Вспомните хотя бы "Реал" в Класико без Бензема – то еще было позорище.

Вот и с "Вильярреалом" та же картина. Как только Жерар Морено сломался, команда покатилась вниз. Суммарно 83 дня лечился лидер, еще почти столько же принимал форму, и как результат "Субмарина" вместо борьбы за ТОП-4 весь сезон боролась за ТОП-7.

Лишь один короткий отрезок в декабре 2021-го успел выдать Жерар – и на нем "Вильярреал" одержал 6 побед из 6 с общим счетом 25:6. Это и был настоящий потенциал прошлогодней "Субмарины"; так она могла играть, если бы Морено был здоров. Интересно, как решит проблему Эмери? Еще один сезон вполсилы – бессмысленная трата времени, которого у Парехо, Капу, Альбиоля и других и так немного.

Villarreal’s return to form in La Liga has unsurprisingly coincided with the return from the injury of key forward Gerard Moreno.



The 30-year-old has scored five goals and one assist in the last three games for Villarreal, all of which were victories. https://t.co/YX7tV4pDkV pic.twitter.com/fSsroLjeIQ — Breaking The Lines (@BTLvid) January 7, 2022

Баски vs остальная Испания

Каждый год одно и то же. "Атлетик" играет только басками; "Реал Сосьедад" позволяет себе всех, кроме испанцев, однако обе команды борются за места в еврокубках и даже трофеи.

Такие самоограничения - анахронизм в ХХІ веке, но они также сплачивают басков; дарят им миллионы болельщиков по всему миру, очарованных старой школой, когда команды еще комплектовались собственными воспитанниками. Оярсабаль в "Сосьедаде" и Муньиан из "Атлетика" - мастера топ-класса, которые добились бы успеха где угодно, однако играют дома. Романтика!

Em 2021, antes da final da Copa do Rei, Iker Muniain, tocou na taça da competição.



No fim, o Athletic Bilbao foi derrotado para a Real Sociedad. E parece que o azar segue, porque o clube foi derrotado pelo Real Madrid na Supercopa da Espanha, em 2022.



E a cena se repete. pic.twitter.com/7JEmYm0tuX — Futmais | Menino Fut (@futtmais) January 19, 2022

Новый сезон - это и новое сражение баскских грандов против времени и его трендов. Глоры могут до посинения доказывать, что Месси круче Роналду и наоборот, но на севере Испании гораздо важнее, удастся ли Эрнесто Вальверде стабилизировать полузащиту на "Сан-Мамесе". Такая там жизнь и такой футбол – настоящий рай для любителей вспомнить прошлое.