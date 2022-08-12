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ЛЧ с Примерой, АПЛ или Кубки Англии? УЕФА опубликовал претендентов на лучшего тренера сезона

Испания
(1 голосов)

Кажется, всё ясно

ЛЧ с Примерой, АПЛ или Кубки Англии? УЕФА опубликовал претендентов на лучшего тренера сезона

Фото: uefa.com

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УЕФА обьявил претендентов на звание лучшего тренера сезона. За награду поборются Карло Анчелотти ("Реал" Мадрид), Пеп Гвардиола ("Ман Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль").

"Реал" Анчелотти в прошлом сезоне взял Ла Лигу и победил в Лиге чемпионов. Также по итогам прошлого сезона Карло стал первым тренером в истории сразу в двух номинациях:

  • Первый тренер выигравший 4 финала Лиги чемпионов.
  • Первый тренер выигравший все топ 5 чемпионатов.

"Манчестер Сити" Пепа выиграл Премьер-лигу и остановился в шаге от финала Лиги чемпионов.

"Ливерпуль" Клоппа взял два из двух домашних Кубка в Англии, до последнего боролся в Премьер-лиге, а также добрался до финала Лиги чемпионов.

В топ-6 также попали:

4. Оливер Гласнер ("Айнтрахт") – победа в Лиге Европы.

5. Унай Эмери ("Вильяреал") – 1/2 финала Лиги чемпионов.

6. Жозе Моуринью ("Рома") – победа в Лиге конференций.

Обладателя награды, как и наград Лучшему футболисту, Лучшей футболистке и Лучшему тренеру в женском футболе объявят 25 августа на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 в Стамбуле.

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В статье: Юрген Клопп Карло Анчелотти УЕФА Пеп Гвардиола
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Комментарии (1)
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NОRDOS
12.08.2022 в 18:53
Тільки Анчелотті!Відрив в класі космічний!!!!! а тренерський шлак, який вважає себе топовим, нехай і далі просить шейхів придбати чергових зірок, щоб ще раз вилетіти вже з ними з ЛЧ
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