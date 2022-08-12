ЛЧ с Примерой, АПЛ или Кубки Англии? УЕФА опубликовал претендентов на лучшего тренера сезона

УЕФА обьявил претендентов на звание лучшего тренера сезона. За награду поборются Карло Анчелотти ("Реал" Мадрид), Пеп Гвардиола ("Ман Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль").

"Реал" Анчелотти в прошлом сезоне взял Ла Лигу и победил в Лиге чемпионов. Также по итогам прошлого сезона Карло стал первым тренером в истории сразу в двух номинациях:

Первый тренер выигравший 4 финала Лиги чемпионов.

Первый тренер выигравший все топ 5 чемпионатов.

"Манчестер Сити" Пепа выиграл Премьер-лигу и остановился в шаге от финала Лиги чемпионов.

"Ливерпуль" Клоппа взял два из двух домашних Кубка в Англии, до последнего боролся в Премьер-лиге, а также добрался до финала Лиги чемпионов.

В топ-6 также попали:

4. Оливер Гласнер ("Айнтрахт") – победа в Лиге Европы.

5. Унай Эмери ("Вильяреал") – 1/2 финала Лиги чемпионов.

6. Жозе Моуринью ("Рома") – победа в Лиге конференций.

Обладателя награды, как и наград Лучшему футболисту, Лучшей футболистке и Лучшему тренеру в женском футболе объявят 25 августа на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 в Стамбуле.