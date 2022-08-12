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ЛЧ с Примерой, АПЛ или Кубки Англии? УЕФА опубликовал претендентов на лучшего тренера сезона
Кажется, всё ясно
Фото: uefa.com
УЕФА
"Реал" Анчелотти в прошлом сезоне взял Ла Лигу и победил в Лиге чемпионов. Также по итогам прошлого сезона Карло стал первым тренером в истории сразу в двух номинациях:
- Первый тренер выигравший 4 финала Лиги чемпионов.
- Первый тренер выигравший все топ 5 чемпионатов.
"Манчестер Сити" Пепа выиграл Премьер-лигу и остановился в шаге от финала Лиги чемпионов.
"Ливерпуль" Клоппа взял два из двух домашних Кубка в Англии, до последнего боролся в Премьер-лиге, а также добрался до финала Лиги чемпионов.
В топ-6 также попали:
4. Оливер Гласнер ("Айнтрахт") – победа в Лиге Европы.
5. Унай Эмери ("Вильяреал") – 1/2 финала Лиги чемпионов.
6. Жозе Моуринью ("Рома") – победа в Лиге конференций.
Обладателя награды, как и наград Лучшему футболисту, Лучшей футболистке и Лучшему тренеру в женском футболе объявят 25 августа на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 в Стамбуле.
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