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Ла Лига одобрила 4-й финансовый рычаг Барселоны. Каталонцы смогут зарегистрировать часть новичков к 1 туру
Счастье для Хави
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Ла Лига одобрила активацию 4-го финансового рычага "Барселоны", сообщает Revelo. Это позволит зарегистрировать большую часть новичков уже к 1 туру Примеры 13 августа против "Райо Вальекано".
Тем не менее, "сине-гранатовым" ещё нужно разгрузить зарплатную ведомость, чтобы зарегистрировать всех игроков. В клубе уверены, что это удастся.
#ÚltimaHora ‼️ OK de LaLiga a la cuarta palanca.— Relevo (@relevo) August 12, 2022
???? El conjunto azulgrana podrá inscribir de forma inmediata a casi todos sus fichajes (todavía le falta liberar algo de espacio salarial), pero lo tiene casi hecho.
✍️ @tjuanmarti pic.twitter.com/2R8c0dH58v
4-й экономический рычаг – это очередная продажа акций. "Барселона" сегодня, 12 августа, продала ещё 24.5% акций продакшн компании Barca Studios за 100 миллионов евро.
Вчера сообщалось, что клуб зарегистрировал всего 17 футболистов на будущий сезон. В список не вошли новички, а также футболисты, продлившие контракт.
"Барса" этим летом подписала Жюля Кунде, Франка Кесси, Роберта Левандовского, Рафинью и Андреаса Кристенсена. Обновили свои соглашения Усман Дембеле и Серхи Роберто.
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