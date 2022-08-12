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Ла Лига одобрила 4-й финансовый рычаг Барселоны. Каталонцы смогут зарегистрировать часть новичков к 1 туру

Испания
(2 голосов)

Счастье для Хави

Ла Лига одобрила 4-й финансовый рычаг Барселоны. Каталонцы смогут зарегистрировать часть новичков к 1 туру

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Ла Лига одобрила активацию 4-го финансового рычага "Барселоны", сообщает Revelo. Это позволит зарегистрировать большую часть новичков уже к 1 туру Примеры 13 августа против "Райо Вальекано".

Тем не менее, "сине-гранатовым" ещё нужно разгрузить зарплатную ведомость, чтобы зарегистрировать всех игроков. В клубе уверены, что это удастся.

4-й экономический рычаг – это очередная продажа акций. "Барселона" сегодня, 12 августа, продала ещё 24.5% акций продакшн компании Barca Studios за 100 миллионов евро.

Вчера сообщалось, что клуб зарегистрировал всего 17 футболистов на будущий сезон. В список не вошли новички, а также футболисты, продлившие контракт.

"Барса" этим летом подписала Жюля Кунде, Франка Кесси, Роберта Левандовского, Рафинью и Андреаса Кристенсена. Обновили свои соглашения Усман Дембеле и Серхи Роберто.

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В статье: Барселона Ла Лига
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Комментарии (7)
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Бaрселиниус (землянин)
12.08.2022 в 20:52
Так, ну шо... ещё остались бабки на Силву и Менье. Заверните пжл, берём. Мадридасы.
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sasha_lv (Львів)
12.08.2022 в 20:09
барселох,як там твої яйця?чи вони на слідуючий "ричаг"підуть?...
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NОRDOS
12.08.2022 в 20:51
тре написати залупорті, щоби не спішив з 5-им ричагом, а то псевдоамєрікос має яйця сфоткати, щоби на авку замість прапорів вцепити. От така авка йому б була до лиця
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0
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Ігнатенко
12.08.2022 в 20:06
Радий, що це сталося, але ж якою ціною. Гравці підуть, а борги залишаться. Прикро, що глори не поважають думку досвічених вболівальників та в стані ейфорії опускаються до образ своїх. Дурість з них робить тварин, а в мене серце кров'ю обливається. Неадеквати свято зіпсували
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sasha_lv (Львів)
12.08.2022 в 20:19
Спокійний,це ти?
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.08.2022 в 20:34
Это желтопузый умом тронулся
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NОRDOS
12.08.2022 в 20:47
а ти впевнений, що то я? такого навіть я не міг собі уявити.. от перечитав коменти.. людина зовсім по-іншому пише Я б точно так не принижувався називати себе путалонцем хотя я з ігнатенком в деяких речах згоден.. наприклад, те що ти начепив стяги на авку, а поводиш себе як свинособака. і шо це така за одиниця вимірювання в США загальноприйнята "вєрста"? ніколи не чув
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