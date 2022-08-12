Ла Лига одобрила 4-й финансовый рычаг Барселоны. Каталонцы смогут зарегистрировать часть новичков к 1 туру

Ла Лига одобрила активацию 4-го финансового рычага "Барселоны", сообщает Revelo. Это позволит зарегистрировать большую часть новичков уже к 1 туру Примеры 13 августа против "Райо Вальекано".

Тем не менее, "сине-гранатовым" ещё нужно разгрузить зарплатную ведомость, чтобы зарегистрировать всех игроков. В клубе уверены, что это удастся.

#ÚltimaHora ‼️ OK de LaLiga a la cuarta palanca.



???? El conjunto azulgrana podrá inscribir de forma inmediata a casi todos sus fichajes (todavía le falta liberar algo de espacio salarial), pero lo tiene casi hecho.



✍️ @tjuanmarti pic.twitter.com/2R8c0dH58v — Relevo (@relevo) August 12, 2022

4-й экономический рычаг – это очередная продажа акций. "Барселона" сегодня, 12 августа, продала ещё 24.5% акций продакшн компании Barca Studios за 100 миллионов евро.

Вчера сообщалось, что клуб зарегистрировал всего 17 футболистов на будущий сезон. В список не вошли новички, а также футболисты, продлившие контракт.

"Барса" этим летом подписала Жюля Кунде, Франка Кесси, Роберта Левандовского, Рафинью и Андреаса Кристенсена. Обновили свои соглашения Усман Дембеле и Серхи Роберто.