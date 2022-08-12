Примера. Осасуна - Севилья 2:1. Первый матч - и первая сенсация

Очень живым и активным получился дебютный матч Ла Лиги-2022/23. Обе команды много бегали, били, но "Осасуна" все-таки чуть больше, и поэтому ей досталась победа.

Так-то и те, и другие старались друг другу ни в чем не уступать. Чими Авила открыл счет на 9-й минуте после идеального флангового кросса - и что? Уже через две минуты Рафа Мир восстановил статус-кво благодаря не менее крутому прострелу.

Дальше у "Осасуны" классно прикладывались издали Мой Гомес и Торро, но чуть мимо; за "Севилью" ответил выстрелом в штангу Томас Дилейни.

9 - @caosasuna_en started winning against @SevillaFC_ENG for the ninth time in @LaLigaEN in the 21st century and they just lost once (W6 D1), the most recent one in January 2017 (3-4 loss also at El Sadar). Emotion. pic.twitter.com/tWhmIjJKZN — OptaJose (@OptaJose) August 12, 2022

И так постоянно. Они даже на фолы друг друга отвечали мгновенно, аж пока в середине второго тайма возрастная "Севилья" немного не подсела, дав шанс хозяевам прижать себя к воротам.

Ясин Буну вроде уверенно отражал выпады хозяев, но очень некстати локтями в штрафной начал размахивать Папу Гомес - и это привело к пенальти, который реализовал молодой талант "Осасуны" Аймар Орос.

"Севилья" попыталась отыграться, но энергия и самоотдача хозяев взяли верх. Авила, Монкайола, новичок Гомес - все провели сильный матч. А вот "Нервиону" надо думать. Дело даже не в поражении, а в том, что "Осасуна" по игре смотрелась сильнее команды из Лиги чемпионов. Она лучше выходила из обороны, имела больше вариантов впереди, четче накрывала у своих ворот. Так быть не должно, если только "Севилья" не планирует опуститься на 3-4 места вниз по таблице.

1-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Севилья" - 2:1

Голы: Авила, 9, Орос, 74 (с пенальти) - Рафа Мир, 11

"Осасуна": Эррера - Пенья (Брашанац, 62), Унаи Гарсия (Ману Санчес, 79), Давид Гарсия, Крус - Барха (Видаль, 56), Монкайола, Торро, Мой Гомес - Авила (Кике, 81), Орос (Ибаньес, 81)

"Севилья": Буну - Навас, Гудель, Рекик, Акунья - Фернандо, Дилейни (Ракитич, 80) - Корона (Ламела, 63), Папу Гомес (Ромеро, 80), Окампос (Теллес, 80) - Рафа Мир (Эн-Несири, 63)

Предупреждения: Давид Гарсия, 34, Унаи Гарсия, 50, Авила, 68, Эррера, 90+1, Мой Гомес, 90+2 - Папу Гомес, 72, Фернандо, 83, Ромеро, 90+4