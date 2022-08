Примера. Осасуна - Севилья 2:1. Первый матч - и первая сенсация

Очень живым и активным получился дебютный матч Ла Лиги-2022/23. Обе команды много бегали, били, но "Осасуна" все-таки чуть больше, и поэтому ей досталась победа.

Так-то и те, и другие старались друг другу ни в чем не уступать. Чими Авила открыл счет на 9-й минуте после идеального флангового кросса - и что? Уже через две минуты Рафа Мир восстановил статус-кво благодаря не менее крутому прострелу.

Дальше у "Осасуны" классно прикладывались издали Мой Гомес и Торро, но чуть мимо; за "Севилью" ответил выстрелом в штангу Томас Дилейни.

9 - @caosasuna_en started winning against @SevillaFC_ENG for the ninth time in @LaLigaEN in the 21st century and they just lost once (W6 D1), the most recent one in January 2017 (3-4 loss also at El Sadar). Emotion. pic.twitter.com/tWhmIjJKZN