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Барселоне нужно ещё 20 миллионов евро, чтобы зарегистрировать Кунде

Испания
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Несмотря на 100 миллионов от очередной продажи акций

Барселоне нужно ещё 20 миллионов евро, чтобы зарегистрировать Кунде

Новина українською

"Барселона" должна получить ещё 20 миллионов евро прибыли, чтобы иметь возможность зарегистрировать Жюля Кунде, сообщает COPE. На данный момент, он единственный новичок, оставшийся вне заявки на Ла Лигу.

Тем не менее, француз бы в любом случае не сыграл против "Райо Вальекано" 13 августа из-за дискомфорта.

Ранее на сайте Ла Лиги появилось четыре новичка "Барсы": Левандовский, Кристенсен, Кесси и Рафинья. Они смогут принять участие в завтрашней игре.

У клуба есть время зарегистрировать всех необходимых футболистов до 31 августа включительно.

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В статье: Барселона Ла Лига
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Источник:
cope.es

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