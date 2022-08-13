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Барселона до конца трансферного окна планирует оформить трансфер игрока Ман Сити за 60 миллионов евро
Интересно, а откуда брать деньги?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" продолжает удивлять весь мир своей трансферной политикой. Только недавно "блауграна" наконец-то смогла заявить
Правда, это не останавливает каталонский клуб. "Барселона" надеется до конца текущего трансферного окна подписать полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву. Об этом сообщает Николо Скира.
Трансфер может обойтись "блаугране" ориентировочно в 60 миллионов евро – предложение именно с такой суммой испанский клуб сделает "горожанам" в ближайшее время.
"Барселона" предложит португальцу контракт до 2026 года. Отметим, что его текущий контракт с МС действителен до 2025 года.
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