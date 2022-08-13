Барселона до конца трансферного окна планирует оформить трансфер игрока Ман Сити за 60 миллионов евро

"Барселона" продолжает удивлять весь мир своей трансферной политикой. Только недавно "блауграна" наконец-то смогла заявить четырех новичков на сезон , однако все еще остается проблема с защитником Жюлем Кунде .

Правда, это не останавливает каталонский клуб. "Барселона" надеется до конца текущего трансферного окна подписать полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву. Об этом сообщает Николо Скира.

Трансфер может обойтись "блаугране" ориентировочно в 60 миллионов евро – предложение именно с такой суммой испанский клуб сделает "горожанам" в ближайшее время.

"Барселона" предложит португальцу контракт до 2026 года. Отметим, что его текущий контракт с МС действителен до 2025 года.