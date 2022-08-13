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Барселона до конца трансферного окна планирует оформить трансфер игрока Ман Сити за 60 миллионов евро

Испания
(1 голосов)

Интересно, а откуда брать деньги?

Барселона до конца трансферного окна планирует оформить трансфер игрока Ман Сити за 60 миллионов евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" продолжает удивлять весь мир своей трансферной политикой. Только недавно "блауграна" наконец-то смогла заявить четырех новичков на сезон, однако все еще остается проблема с защитником Жюлем Кунде.

Правда, это не останавливает каталонский клуб. "Барселона" надеется до конца текущего трансферного окна подписать полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву. Об этом сообщает Николо Скира.

Трансфер может обойтись "блаугране" ориентировочно в 60 миллионов евро – предложение именно с такой суммой испанский клуб сделает "горожанам" в ближайшее время.

"Барселона" предложит португальцу контракт до 2026 года. Отметим, что его текущий контракт с МС действителен до 2025 года.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва
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Комментарии (1)
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Бaрселиниус (землянин)
13.08.2022 в 16:04
В стане Сити согласны отпустить Силву. Дело за малым. У Кабана в саквояже ещё остались рычаги. А ещё мы купим Менье вместо Деста. Там рычажок вообще маленький понадобится. Силва и Менье - вот и всё, шо ещё Барсе для полного счастья надо. Аспи и Алонсо это уже лишнее.
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