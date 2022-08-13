Примера. Сельта упустила победу на 98-й минуте, Вильярреал тащит молодежь

Даже после ухода Браиса Мендеса, демарша Дениса Суареса и ареста Санти Мины у "Сельты" по-прежнему интересное нападение - это, пожалуй, главный сюрприз матча.

"Кельты" больше владели мячом, а их форварды Яго Аспас и Гонсалу Пасиенсия забили по голу из непростых положений. Особенно отметим Яго - так в касание пробить уходящий мяч даже в Примере способны единицы.

Имей "Сельта" приличную оборону, победа бы точно досталась ей, но защита у Эдуардо Коудета второй сезон кряду разочаровывает.

1 - Iago Aspas has scored the opening goal for @RCCeltaEN in the last three @LaLigaEN seasons, becoming in the first player to do it in three consecutive campaigns in the 21st century for the Galician side in the competition. Magician. pic.twitter.com/KdZ69SRiwc — OptaJose (@OptaJose) August 13, 2022

В первом тайме Дардер простил, попав в штангу; во втором Эду Эспозито с чуть более удобной позиции пробил куда надо.

Ну, а на 92-й минуте кто-то из защитников еще и Хоселу завалил в собственной штрафной. Зачем? Он стоял спиной к воротам и не имел шанса пробить, а так - получили пенальти. Хоселу, может, и не такой опасный при подачах, как де Томас, но с 11 метров пробивает точно лучше - и это 2:2.

Фанаты покидали "Балаидос" расстроенными, а вот нейтральным зрителям все наверняка понравилось. Интрига, развязка, красивые голы - такую Примеру мы хотим видеть.

1-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Эспаньол" - 2:2

Голы: Аспас, 45+2, Пасиенсия, 63 - Эду Эспозито, 72, Хоселу, 90+8 (с пенальти)

"Сельта": Маркезин - Мальо, Айду, Нуньес, Галан - Бельтран - Солари (Тапиа, 46), Оскар (Вейга, 85), Серви (Мингеса, 90+2) - Аспас, Пасиенсия (Карлес Перес, 70)

"Эспаньол": Лекомт - Хиль, Серхи Гомес, Кабрера, Оливан - Винисиус Соуза (Зубди, 88), Калеро (Эду Эспозито, 56), Дардер - Рубен Санчес (Колеошо, 80), Хоселу, Меламед (Эмбарба, 56)

Предупреждения: Мальо, 15, Айду, 37, Аспас, 80, Галан, 90+2, Маркезин, 90+5 - Винисиус Соуза, 60, Хиль, 90+1

Не угадал со стартовым составом тренер "Вальядолида" Пачета. После выхода на поле Кике Переса, Ивана Санчеса и Гассамы его команда заиграла куда интереснее, но было поздно.

Первый тайм хозяева провалили - 0,0 моментов. "Вильярреал" тоже не фонтанировал яркими решениями, но Морено, Парехо и Пино свою работу делали; защита "Вальядолида" уставала.

В начале второй половины это принесло дивиденды в виде гола Жексона - молодой сенегалец замкнул дальнюю штангу после прохода Пино.

Именно после гола "Вальядолид" провел упомянутые замены и был очень близок к ответному взятию ворот; как Гассама не попал головой с пары метров - загадка.

Álex Baena en la entrevista post partido sobre el segundo gol que ha marcado: "Es mucha práctica. Siempre nos quedamos Yéremi, Morales y Chuwkueze a chutar tiros fuera del área media hora y al final salen los resultados"



Se juega como se entrena. pic.twitter.com/zJ2snlsZUU — Salva García (@SalvaGJim) August 13, 2022

"Субмарина", кажется, растерялась от неожиданного ренессанса соперника, но гола в свои ворота не получила, и это ее спасло. Под занавес игры, когда "Вальядолид" всем составом побежал вперед, Алекс Баэна добил интригу шикарными ударами с дистанции.

Резюме пока такое: "Вальядолид" неплох, но реализация хромает. У "Вильярреала" пока нет привычных скоростей, зато порадовали Жексон и Баэна - двое молодых ребят, на которых Унаи Эмери, похоже, будет делать ставку в этом сезоне.

1-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Вильярреал" - 0:3

Голы: Жексон, 49, Баэна, 81, 90

"Вальядолид": Асенхо - Луис Перес, Хоакин Фернандес, Эль-Ямик, Эскудеро (Оласа, 80) - Мончу - Плата (Кике Перес, 56), Роке Меса (Иван Санчес, 56), Агуадо, Тони Вилья (Плано, 62) - Серхио Леон (Гассама, 55)

"Вильярреал": Рульи - Фойт (Манди, 88), Альбиоль, Пау Торрес, Педраса - Пино (Баэна, 63), Капу, Парехо, Коклен (Чуквезе, 63) - Жерар Морено (Моралес, 72), Жексон

Предупреждение: Роке Меса, 52