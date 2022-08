Примера. Сельта упустила победу на 98-й минуте, Вильярреал тащит молодежь

Даже после ухода Браиса Мендеса, демарша Дениса Суареса и ареста Санти Мины у "Сельты" по-прежнему интересное нападение - это, пожалуй, главный сюрприз матча.

"Кельты" больше владели мячом, а их форварды Яго Аспас и Гонсалу Пасиенсия забили по голу из непростых положений. Особенно отметим Яго - так в касание пробить уходящий мяч даже в Примере способны единицы.

Имей "Сельта" приличную оборону, победа бы точно досталась ей, но защита у Эдуардо Коудета второй сезон кряду разочаровывает.

1 - Iago Aspas has scored the opening goal for @RCCeltaEN in the last three @LaLigaEN seasons, becoming in the first player to do it in three consecutive campaigns in the 21st century for the Galician side in the competition. Magician. pic.twitter.com/KdZ69SRiwc