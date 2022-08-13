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Левандовский, Кристенсен и Рафинья дебютировали по Барсу
В официальных матчах
Faisal HQ / Автор неизвестен
У рамках 1-ї іспанської Ла Ліги каталонська "Барселона" приймає "Райо Вальєкано".
У стартовому складі "блауграни" на цей поєдинок вийшли троє новачків: форвард Роберт Левандовський, вінгер Рафінья Діас та захисник Андреас Крістенсен.
Цей матч став першим офіційним для цих екс-гравців мюнхенської "Баварії", "Лідса" та лондонського "Челсі" (відповідно) у футболці "синьо-гранатових".
Також у цій грі може дебютувати Франк Кессьє, який перейшов до Барсу із "Мілану".
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