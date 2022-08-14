Хави: Результат разочаровывает, но Райо очень хорошо сыграл в защите

Наставник каталонской "Барселоны" Хави прокомментировал ничью с "Райо Вальекано" (0:0) в 1-м туре Ла Лиги:

"Я понимаю разочарование, мы породили много ожиданий. Мы должны хорошо анализировать игру, становиться лучше и продолжать верить в модель и продолжать работать.

"Райо" очень хорошо сыграл в защите. Нам стоило создавать больше, чем обычно. Жаль, потому что мы хотели показать людям, что на правильном пути. Этот результат разочаровывает, но просим набраться терпения", - сказал Хави.