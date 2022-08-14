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Хави: Результат разочаровывает, но Райо очень хорошо сыграл в защите

Испания
(1 голосов)

Коуч рассказал о причинах нулевого счета на табло

Хави: Результат разочаровывает, но Райо очень хорошо сыграл в защите

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Наставник каталонской "Барселоны" Хави прокомментировал ничью с "Райо Вальекано" (0:0) в 1-м туре Ла Лиги:

"Я понимаю разочарование, мы породили много ожиданий. Мы должны хорошо анализировать игру, становиться лучше и продолжать верить в модель и продолжать работать.

"Райо" очень хорошо сыграл в защите. Нам стоило создавать больше, чем обычно. Жаль, потому что мы хотели показать людям, что на правильном пути. Этот результат разочаровывает, но просим набраться терпения", - сказал Хави.

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В статье: Барселона Хави Райо Вальекано (Мадрид)
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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La Scala (Milano)
14.08.2022 в 08:57
"Просимо набратися терпіння...". Барсоглори вже більше 5 років терпіли)))
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