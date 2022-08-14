Хави: Левандовски работает на команду. Он очень хорошо контролирует мяч

Наставник "Барселоны" Хави дал комментарий об игре Роберта Левандовского в дебютном матче Ла Лиги:

"Я доволен, потому что Левандовски работает на команду. Он очень хорошо контролирует мяч и помогает партнерам. Но, конечно, нам нужно больше эффективности. На сегодня это главная проблема команды.

Роберт, как и мы все, разочарован этим результатом. Он начнет забивать, это вопрос времени", – сказал Хави.