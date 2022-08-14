  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хави: Левандовский работает на команду. Он очень хорошо контролирует мяч
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави: Левандовский работает на команду. Он очень хорошо контролирует мяч

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Тренер доволен действиями поляка

Хави: Левандовский работает на команду. Он очень хорошо контролирует мяч

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Барселоны" Хави дал комментарий об игре Роберта Левандовского в дебютном матче Ла Лиги:

"Я доволен, потому что Левандовски работает на команду. Он очень хорошо контролирует мяч и помогает партнерам. Но, конечно, нам нужно больше эффективности. На сегодня это главная проблема команды.

Роберт, как и мы все, разочарован этим результатом. Он начнет забивать, это вопрос времени", – сказал Хави.

Напомним, вчера каталонский клуб сыграл вничью с "Райо Вальекано" (0:0) в матче 1-го тура чемпионата Испании. Форвард отыграл все 90 минут.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Барселона Хави
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Бaрселиниус (землянин)
14.08.2022 в 18:48
Хави: Левандовски работает на команду. Он очень хорошо контролирует мяч. Всё, больше вопросов к Шави не имею.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде