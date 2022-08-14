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Хави: Левандовский работает на команду. Он очень хорошо контролирует мяч
Тренер доволен действиями поляка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Барселоны" Хави дал комментарий об игре Роберта Левандовского в дебютном матче Ла Лиги:
"Я доволен, потому что Левандовски работает на команду. Он очень хорошо контролирует мяч и помогает партнерам. Но, конечно, нам нужно больше эффективности. На сегодня это главная проблема команды.
Роберт, как и мы все, разочарован этим результатом. Он начнет забивать, это вопрос времени", – сказал Хави.
Напомним, вчера каталонский клуб сыграл вничью с "Райо Вальекано" (0:0) в матче 1-го тура чемпионата Испании. Форвард отыграл все 90 минут.
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