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Барселона согласна отпустить Обамеянга в Челси за круглую сумму
Игрок может вернуться в Лондон
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселоне" нужно продать одного из своих футболистов, чтобы соответствовать принципам честной игры Ла Лиги. Это нужно для того, чтобы завершить трансферы Маркоса Алонсо из "Челси" и Жюля Кунде из "Севильи".
Испанский клуб убеждает своих игроков пойти на уменьшение зарплаты, а кого возможно – продать. Таким образом, следующим футболистом, который уйдет из клуба, может стать Пьер-Эмерик Обамеянг.
Форвардом интересуется "Челси". Испанцы ожидают от англичан предложение в размере 25-28 миллионов евро за габонца.
"Барселона" также ожидает, что продаст Фрэнки де Йонга, отказавшихся уменьшить зарплату. Им интересуются "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
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