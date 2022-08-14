Барселона согласна отпустить Обамеянга в Челси за круглую сумму

"Барселоне" нужно продать одного из своих футболистов, чтобы соответствовать принципам честной игры Ла Лиги. Это нужно для того, чтобы завершить трансферы Маркоса Алонсо из "Челси" и Жюля Кунде из "Севильи".

Испанский клуб убеждает своих игроков пойти на уменьшение зарплаты, а кого возможно – продать. Таким образом, следующим футболистом, который уйдет из клуба, может стать Пьер-Эмерик Обамеянг.

Форвардом интересуется "Челси". Испанцы ожидают от англичан предложение в размере 25-28 миллионов евро за габонца.

"Барселона" также ожидает, что продаст Фрэнки де Йонга, отказавшихся уменьшить зарплату. Им интересуются "Челси" и "Манчестер Юнайтед".