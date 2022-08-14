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Экс-защитник Барселоны Бартра переходит в клуб-чемпион Турции

Испания
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Марк Бартра покидает Бетис после 4,5 лет в клубе

Экс-защитник Барселоны Бартра переходит в клуб-чемпион Турции

Фото: ABC de Sevilla

UA-Футбол
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Испанский центральный защитник Марк Бартра покидает "Бетис" и переходит в турецкий "Трабзонспор". Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клуб-чемпион Турции прошлого сезона уже достиг договоренности с севильским клубом:

"Трабзонспор" наконец-то готов подписать Марка Бартру из "Реала Бетис", что подтверждает менеджер Мануэль Пеллегрини: "У нас были дискуссии и Марк решил покинуть клуб". Документы уже готовы, они скоро будут подписаны".

Бартра является воспитанником каталонской "Барселоны", за которую успел отыграть более 100 матчей, перед тем как перейти в "Боруссию Дортмунд" летом 2016 года за 8 миллионов евро. Спустя всего полтора года Марк покинул Германию ради игры за "Бетис". Севильский клуб заплатил за центрбека 10.5 миллионов евро.

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В статье: Трабзонспор (Трабзон) Марк Бартра Бетис (Севилья)
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