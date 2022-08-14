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Экс-защитник Барселоны Бартра переходит в клуб-чемпион Турции
Марк Бартра покидает Бетис после 4,5 лет в клубе
Фото: ABC de Sevilla
Испанский центральный защитник Марк Бартра покидает "Бетис" и переходит в турецкий "Трабзонспор". Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клуб-чемпион Турции прошлого сезона уже достиг договоренности с севильским клубом:
"Трабзонспор" наконец-то готов подписать Марка Бартру из "Реала Бетис", что подтверждает менеджер Мануэль Пеллегрини: "У нас были дискуссии и Марк решил покинуть клуб". Документы уже готовы, они скоро будут подписаны".
Trabzonspor are now finally set to sign Marc Bartra from Real Betis, as manager Manuel Pellegrini confirms: “We had some discussions and now Marc has decided to leave the club”. ???????? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2022
Documents are ready, to be signed soon. pic.twitter.com/bYrO1o5eLF
Бартра является воспитанником каталонской "Барселоны", за которую успел отыграть более 100 матчей, перед тем как перейти в "Боруссию Дортмунд" летом 2016 года за 8 миллионов евро. Спустя всего полтора года Марк покинул Германию ради игры за "Бетис". Севильский клуб заплатил за центрбека 10.5 миллионов евро.
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