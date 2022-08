Экс-защитник Барселоны Бартра переходит в клуб-чемпион Турции

Испанский центральный защитник Марк Бартра покидает "Бетис" и переходит в турецкий "Трабзонспор". Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клуб-чемпион Турции прошлого сезона уже достиг договоренности с севильским клубом:

"Трабзонспор" наконец-то готов подписать Марка Бартру из "Реала Бетис", что подтверждает менеджер Мануэль Пеллегрини: "У нас были дискуссии и Марк решил покинуть клуб". Документы уже готовы, они скоро будут подписаны".

Trabzonspor are now finally set to sign Marc Bartra from Real Betis, as manager Manuel Pellegrini confirms: “We had some discussions and now Marc has decided to leave the club”. ???????? #transfers



Documents are ready, to be signed soon. pic.twitter.com/bYrO1o5eLF