Ван дер Варт о ситуации де Йонга: По-моему, играть за Барсу – это теперь позор

Экс-хавбек мадридского "Реала" и сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт поделился на счет ситуации своего соотечественника Фрэнки де Йонга в каталонской "Барселоне".

"‎Нельзя так относиться к людям. Фрэнки зарабатывает слишком много? Сначала вы подписываете контракт, а потом выполняете его или расходитесь на хороших условиях, но сейчас на это не похоже. Это мафия и их нужно наказывать‎. ‎

Поэтому имя "Барселоны" выглядит очень плохо. Это отличный клуб, и все хотят там играть. Но с этого момента мы судим по-другому. По-моему, играть за них – это теперь позор", - рассказал ван дер Варт.

Напомним, "Барса" должна выплатить де Йонгу около 17 миллионов фунтов зарплаты. "Сине-гранатовые" готовы идти в суд и аннулировать текущий контракт нидерландца, поскольку при заключении договора были допущены ошибки.