Примера. Реал Сосьедад победил на классе, а Валенсия - на жилах

Не поменялся "Ла Реал" за лето, и это должно радовать его фанатов. Команда по-прежнему дает результат.

Не очень эффектно все получается, но "Кадис" был переигран абсолютно во всем, и это главное. Все, что удалось создать хозяевам - это два удара Лосано и Арсамендии на старте матча.

У "Сосьедада" и моментов, и подходов, и просто умного контроля было куда больше. Как итог - Кубо открыл счет после идеального заброса от Мерино уже на 24-й минуте.

1 - Mikel Merino ???????? by numbers in the game vs Cádiz:



1 assist

2 shots + 2 key passes

50 passes (39 completed) - ????=Igor Zubeldia ????????

69 touches - ????=Diego Rico ????????

7 aerial duels won out of 9 - ????

6 clearances - ????

7 recoveries - ????for Real Sociedad.



Omnipresent. pic.twitter.com/J6S8Yv6X7x — OptaJose (@OptaJose) August 14, 2022

В середине второго тайма у Давида Сильвы был удобный шанс удвоить преимущество, но феноменально отреагировал Ледесма.

Еще два сэйва вратарь "Кадиса" совершил в добавленное время, останавливая удары Мохаммеда-Али Шо. Такое впечатление, что перед свистком "Сосьедаду" второй гол был нужнее, чем "Кадису" первый. Все, на что хватило южан - это полдюжины грубых фолов. Между командами очевидная пропасть.

1-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Реал Сосьедад" - 0:1

Гол: Кубо, 24

"Кадис": Ледесма - Сальдуа (Диарра, 86), Луис Эрнандес, Чуст, Эспино - Переа (Мабил, 46), Фали Хименес, Хосе Мари (Аларкон, 65), Арсамендия (Алехо, 65) - Лукас Перес (Негредо, 73), Лосано

"Реал Сосьедад": Ремиро - Элустондо, Субельдия, Ле Норманн, Рико (Муньос, 82) - Субименди, Мерино (Ильярраменди, 79) - Кубо (Шо, 79), Давид Сильва (Барренечеа, 79), Браис Мендес - Исак (Каррикабуру, 85)

Предупреждения: Сальдуа, 45, Лукас Перес, 45+1, Алехо, 70, Фали Хименес, 85 - Браис Мендес, 85, Ильярраменди, 90+7

По ходу матча не раз посещала мысль, что это чемпионат не Испании, а какой-то Албании. Очень невысокий уровень футбола.

"Валенсия" выглядела чуть лучше, и победила благодаря неуклюжести Валери, сыгравшего рукой в собственной штрафной. Солер с точки мажет крайне редко.

Других шансов "Летучие мыши" не создали, а после удаления Кюмарта и не пробовали. Швейцарец сознательно срубил соперника за пределами поля. Зачем? Насмотрелся видео с действиями Гаттузо?

3 - Players with the most penalty goals in Europe's top five leagues since September 2020:



18 - Wissam Ben Yedder ???????? (20 attempts).

16 - Lorenzo Insigne ???????? (21)

15 - CARLOS SOLER ???????? (17)



Specialist. pic.twitter.com/0I8hGyQ4on — OptaJose (@OptaJose) August 14, 2022

К слову, про нового тренера "Валенсии": его лучше всего характеризует замена лучшего креативного хава Солера на защитника Фулькье уже на 63-й минуте. Да, новые "Летучие мыши" собираются играть осторожно, большую часть времени проводя у своих ворот. На большее у них пока нет сил.

"Жирона", в свою очередь, продемонстрировала полное неумение атаковать позиционно. Кроме мощного дальнего удара Алейша Гарсии Мамардашвили и отбивать ничего не пришлось.

1-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Жирона" - 1:0

Гол: Солер, 45+1 (с пенальти)

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Кюмарт, Диахаби, Васкес (Лато, 73) - Муса, Гильямон, Солер (Фулькье, 63) - Кастильехо (Нико Гонсалес, 73), Дуро (Москера, 53), Самуэл Лино (Макси Гомес, 74)

"Жирона": Мартин - Буэно, Давид Лопес (Стуани, 62), Хуанпе - Коуто (Арнау, 82), Терратс (Эррера, 74), Алейш Гарсия, Валери (Гутьеррес, 62) - Рикельме, Кастельянос, Саис (Уренья, 61)

Предупреждения: Коррея, 56, Васкес, 69 - Коуто, 14, Саис, 44, Валери, 45

Удаление: Кюмарт, 52