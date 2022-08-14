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Примера. Реал Сосьедад победил на классе, а Валенсия - на жилах

Испания
(1 голосов)

Исторические середняки Ла Лиги преподали урок всегдашним аутсайдерам

Примера. Реал Сосьедад победил на классе, а Валенсия - на жилах

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Terron/Europa Press

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Не поменялся "Ла Реал" за лето, и это должно радовать его фанатов. Команда по-прежнему дает результат.

Не очень эффектно все получается, но "Кадис" был переигран абсолютно во всем, и это главное. Все, что удалось создать хозяевам - это два удара Лосано и Арсамендии на старте матча.

У "Сосьедада" и моментов, и подходов, и просто умного контроля было куда больше. Как итог - Кубо открыл счет после идеального заброса от Мерино уже на 24-й минуте.

В середине второго тайма у Давида Сильвы был удобный шанс удвоить преимущество, но феноменально отреагировал Ледесма.

Еще два сэйва вратарь "Кадиса" совершил в добавленное время, останавливая удары Мохаммеда-Али Шо. Такое впечатление, что перед свистком "Сосьедаду" второй гол был нужнее, чем "Кадису" первый. Все, на что хватило южан - это полдюжины грубых фолов. Между командами очевидная пропасть.

1-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Реал Сосьедад" - 0:1

Гол: Кубо, 24

"Кадис": Ледесма - Сальдуа (Диарра, 86), Луис Эрнандес, Чуст, Эспино - Переа (Мабил, 46), Фали Хименес, Хосе Мари (Аларкон, 65), Арсамендия (Алехо, 65) - Лукас Перес (Негредо, 73), Лосано

"Реал Сосьедад": Ремиро - Элустондо, Субельдия, Ле Норманн, Рико (Муньос, 82) - Субименди, Мерино (Ильярраменди, 79) - Кубо (Шо, 79), Давид Сильва (Барренечеа, 79), Браис Мендес - Исак (Каррикабуру, 85)

Предупреждения: Сальдуа, 45, Лукас Перес, 45+1, Алехо, 70, Фали Хименес, 85 - Браис Мендес, 85, Ильярраменди, 90+7

По ходу матча не раз посещала мысль, что это чемпионат не Испании, а какой-то Албании. Очень невысокий уровень футбола.

"Валенсия" выглядела чуть лучше, и победила благодаря неуклюжести Валери, сыгравшего рукой в собственной штрафной. Солер с точки мажет крайне редко.

Других шансов "Летучие мыши" не создали, а после удаления Кюмарта и не пробовали. Швейцарец сознательно срубил соперника за пределами поля. Зачем? Насмотрелся видео с действиями Гаттузо?

К слову, про нового тренера "Валенсии": его лучше всего характеризует замена лучшего креативного хава Солера на защитника Фулькье уже на 63-й минуте. Да, новые "Летучие мыши" собираются играть осторожно, большую часть времени проводя у своих ворот. На большее у них пока нет сил.

"Жирона", в свою очередь, продемонстрировала полное неумение атаковать позиционно. Кроме мощного дальнего удара Алейша Гарсии Мамардашвили и отбивать ничего не пришлось.

1-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Жирона" - 1:0

Гол: Солер, 45+1 (с пенальти)

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Кюмарт, Диахаби, Васкес (Лато, 73) - Муса, Гильямон, Солер (Фулькье, 63) - Кастильехо (Нико Гонсалес, 73), Дуро (Москера, 53), Самуэл Лино (Макси Гомес, 74)

"Жирона": Мартин - Буэно, Давид Лопес (Стуани, 62), Хуанпе - Коуто (Арнау, 82), Терратс (Эррера, 74), Алейш Гарсия, Валери (Гутьеррес, 62) - Рикельме, Кастельянос, Саис (Уренья, 61)

Предупреждения: Коррея, 56, Васкес, 69 - Коуто, 14, Саис, 44, Валери, 45

Удаление: Кюмарт, 52

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Валенсия Кадис Жирона
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Комментарии (1)
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Бaрселиниус (землянин)
14.08.2022 в 22:43
Аенсия победила на дурости игрока Жироны в стенке.
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