Примера. Реал Сосьедад победил на классе, а Валенсия - на жилах

Не поменялся "Ла Реал" за лето, и это должно радовать его фанатов. Команда по-прежнему дает результат.

Не очень эффектно все получается, но "Кадис" был переигран абсолютно во всем, и это главное. Все, что удалось создать хозяевам - это два удара Лосано и Арсамендии на старте матча.

У "Сосьедада" и моментов, и подходов, и просто умного контроля было куда больше. Как итог - Кубо открыл счет после идеального заброса от Мерино уже на 24-й минуте.

1 - Mikel Merino ???????? by numbers in the game vs Cádiz:



1 assist

2 shots + 2 key passes

50 passes (39 completed) - ????=Igor Zubeldia ????????

69 touches - ????=Diego Rico ????????

7 aerial duels won out of 9 - ????

6 clearances - ????

7 recoveries - ????for Real Sociedad.



Omnipresent. pic.twitter.com/J6S8Yv6X7x