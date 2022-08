Примера. Альмерия - Реал Мадрид 1:2. Неожиданно пришлось попотеть

Во-первых, давайте похвалим "Альмерию". Она классно начала поединок, выходила из обороны; затем выстроила перед "Реалом" три маневренных линии прессинга.

Мало кто мог ждать, что новичок элиты сыграет настолько уверенно и солидно. Ну, и самое главное - они еще и забили; Рамазани идеально использовал выход на ворота после заброса из глубины.

В том эпизоде у Мадрида ошибся Рюдигер, и это симптоматично. И он, и Чуамени, и прошлогодний новичок Камавинга играли откровенно плохо, не выдерживали темп, пасовали не туда. По большому счету, они больше помогали "Альмерии", чем своим.

12 - Real Madrid had 12 corners in the first 45 minutes against UD Almeria, their highest total in a first half of a LaLiga game since at least 2003/04. Siege. pic.twitter.com/Af5P5OkkTS

"Реал" вытащил тот же костяк, что и всегда. Вальверде, Бензема и Винисиус взяли в осаду ворота соперника уже к середине первого тайма, не давали ему поднять голову, часто били из разных позиций, но вратарь Фернандо Мартинес творил чудеса. Редко такое увидишь.

Во втором тайме с выходом Модрича и уходом Камавинги "Альмерии" стало еще сложнее. Садик организовал момент, в одиночку прорвавшись через троих, но это была его последняя акция. Дальше на поле царил "Реал".

Итог предсказуем. Когда в створ твоих ворот прилетает 15-16 ударов, то судьба твоя предрешена, как бы не старался голкипер и не мазали соперники.

2 - David Alaba ???????? is just one of the two LaLiga players to have scored two direct free-kick goals across all competitions since last season, alongside Nabil Fekir ????????. Critical. pic.twitter.com/YyE0mYDiRo