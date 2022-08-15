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Примера. Альмерия - Реал Мадрид 1:2. Неожиданно пришлось попотеть

Испания
(1 голосов)

Новичок элиты приятно удивил

Примера. Альмерия - Реал Мадрид 1:2. Неожиданно пришлось попотеть

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Во-первых, давайте похвалим "Альмерию". Она классно начала поединок, выходила из обороны; затем выстроила перед "Реалом" три маневренных линии прессинга.

Мало кто мог ждать, что новичок элиты сыграет настолько уверенно и солидно. Ну, и самое главное - они еще и забили; Рамазани идеально использовал выход на ворота после заброса из глубины.

В том эпизоде у Мадрида ошибся Рюдигер, и это симптоматично. И он, и Чуамени, и прошлогодний новичок Камавинга играли откровенно плохо, не выдерживали темп, пасовали не туда. По большому счету, они больше помогали "Альмерии", чем своим.

"Реал" вытащил тот же костяк, что и всегда. Вальверде, Бензема и Винисиус взяли в осаду ворота соперника уже к середине первого тайма, не давали ему поднять голову, часто били из разных позиций, но вратарь Фернандо Мартинес творил чудеса. Редко такое увидишь.

Во втором тайме с выходом Модрича и уходом Камавинги "Альмерии" стало еще сложнее. Садик организовал момент, в одиночку прорвавшись через троих, но это была его последняя акция. Дальше на поле царил "Реал".

Итог предсказуем. Когда в створ твоих ворот прилетает 15-16 ударов, то судьба твоя предрешена, как бы не старался голкипер и не мазали соперники.

Сравнять счет удалось Лукасу Васкесу в ходе массированной атаки, начавшейся с прохода Винисиуса. Ну, а победный вколотил идеальным штрафным Давид Алаба, которого, словно в гандболе, Анчелотти выпустил прямо на стандарт.

Умеет Папа Карло, да и Алаба тоже, и Модрич, заработавший этот штрафной на дриблинге в 36 лет. Они все прирожденные чемпионы. Вот по Чуамени, Камавинге и Рюдигеру есть сомнения, но ждем - это только начало. "Альмерию" же еще раз хвалим - умная команда, крепко держит удар и слушает тренера. У таких есть будущее.

1-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Реал" - 1:2

Голы: Рамазани, 6 - Васкес, 61, Алаба, 75

"Альмерия": Мартинес - Чуми, Каики (Арнау, 81), Родриго Эли, Бабич, Акиеме - Робертоне (Курро Санчес, 57), Эгуарас (Портильо, 81), Саму Кошта - Рамазани (Ласо, 71), Садик (Диего Соуза, 71)

"Реал": Куртуа - Васкес, Рюдигер, Начо, Менди (Алаба, 74) - Камавинга (Модрич, 46), Чуамени (Азар, 58), Кроос (Каземиро, 83) - Вальверде, Бензема, Винисиус (Себальос, 83)

Предупреждения: Садик, 41, Курро Санчес, 66, Арнау, 85 - Камавинга, 40

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В статье: Реал (Мадрид) Альмерия
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Комментарии (7)
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La Scala (Milano)
15.08.2022 в 01:17
До речі, 2:1 на користь Реалу в прев'ю дехто вгадав
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hrdhrd (Украина)
15.08.2022 в 01:21
Алграб как всегда прав))
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La Scala (Milano)
15.08.2022 в 01:07
Добре розпочалися чемпіонати Італії та Іспанії: два чемпіони виграли, і Мілан і Реал. Єдине, що дещо засмучує, це те що Барсі вдалося зачіпитися за очко)))
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hrdhrd (Украина)
15.08.2022 в 01:03
Ну такое, из разряда "победили и ладно". Предсезонная подготовка продолжается, новички пока не впечатляют, как и Камавинга в старте, без традиционной желтой карточки не обошлось. Во втором тайме вышел Папа Модрич и потихоньку довёл полуторный состав Мадрида до победы. Альмерия неплохо защищалась, ну и классический матч жизни от вратаря соперника Реала. А как Челси одним трансферным окном ослабил оборону двух испанских грандов Что вчера Кристенсен, что сегодня Рюдигер, обнять и плакать. Радует то, что играть он будет нечасто, тут просто Милитао дали отдохнуть. Чуамени пока тоже очень на перспективу.
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La Scala (Milano)
15.08.2022 в 01:10
Все ж таки Рюдігер був основним в Челсі на відміну від лавочника Крістенсена, тому очікуємо від нього стабілізації гри. А якщо що, то є Мілітао. А в Барси- Піке
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oda1979 (Запорожье)
15.08.2022 в 01:03
Ну вообщем то, что то подобное и ожидалось. Три очка взяли и хорошо
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hrdhrd (Украина)
15.08.2022 в 01:04
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