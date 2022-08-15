Примера. Альмерия - Реал Мадрид 1:2. Неожиданно пришлось попотеть

Во-первых, давайте похвалим "Альмерию". Она классно начала поединок, выходила из обороны; затем выстроила перед "Реалом" три маневренных линии прессинга.

Мало кто мог ждать, что новичок элиты сыграет настолько уверенно и солидно. Ну, и самое главное - они еще и забили; Рамазани идеально использовал выход на ворота после заброса из глубины.

В том эпизоде у Мадрида ошибся Рюдигер, и это симптоматично. И он, и Чуамени, и прошлогодний новичок Камавинга играли откровенно плохо, не выдерживали темп, пасовали не туда. По большому счету, они больше помогали "Альмерии", чем своим.

12 - Real Madrid had 12 corners in the first 45 minutes against UD Almeria, their highest total in a first half of a LaLiga game since at least 2003/04. Siege. pic.twitter.com/Af5P5OkkTS — OptaJose (@OptaJose) August 14, 2022

"Реал" вытащил тот же костяк, что и всегда. Вальверде, Бензема и Винисиус взяли в осаду ворота соперника уже к середине первого тайма, не давали ему поднять голову, часто били из разных позиций, но вратарь Фернандо Мартинес творил чудеса. Редко такое увидишь.

Во втором тайме с выходом Модрича и уходом Камавинги "Альмерии" стало еще сложнее. Садик организовал момент, в одиночку прорвавшись через троих, но это была его последняя акция. Дальше на поле царил "Реал".

Итог предсказуем. Когда в створ твоих ворот прилетает 15-16 ударов, то судьба твоя предрешена, как бы не старался голкипер и не мазали соперники.

2 - David Alaba ???????? is just one of the two LaLiga players to have scored two direct free-kick goals across all competitions since last season, alongside Nabil Fekir ????????. Critical. pic.twitter.com/YyE0mYDiRo — OptaJose (@OptaJose) August 14, 2022

Сравнять счет удалось Лукасу Васкесу в ходе массированной атаки, начавшейся с прохода Винисиуса. Ну, а победный вколотил идеальным штрафным Давид Алаба, которого, словно в гандболе, Анчелотти выпустил прямо на стандарт.

Умеет Папа Карло, да и Алаба тоже, и Модрич, заработавший этот штрафной на дриблинге в 36 лет. Они все прирожденные чемпионы. Вот по Чуамени, Камавинге и Рюдигеру есть сомнения, но ждем - это только начало. "Альмерию" же еще раз хвалим - умная команда, крепко держит удар и слушает тренера. У таких есть будущее.

1-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Реал" - 1:2

Голы: Рамазани, 6 - Васкес, 61, Алаба, 75

"Альмерия": Мартинес - Чуми, Каики (Арнау, 81), Родриго Эли, Бабич, Акиеме - Робертоне (Курро Санчес, 57), Эгуарас (Портильо, 81), Саму Кошта - Рамазани (Ласо, 71), Садик (Диего Соуза, 71)

"Реал": Куртуа - Васкес, Рюдигер, Начо, Менди (Алаба, 74) - Камавинга (Модрич, 46), Чуамени (Азар, 58), Кроос (Каземиро, 83) - Вальверде, Бензема, Винисиус (Себальос, 83)

Предупреждения: Садик, 41, Курро Санчес, 66, Арнау, 85 - Камавинга, 40