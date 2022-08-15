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Барселона отдала в аренду своего хавбека
Нико Гонсалес в течение года будет играть за "Валенсию"
Нико Гонсалес
"Валенсия" арендовала полузащитника "Барселоны" Нико Гонсалеса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Клубу договорились о годовом соглашении без права выкупа.
В прошлом сезоне 20-летний хавбек сыграл 27 матчей за "Барселону", в которых отличился двумя голами и одной результативной передачей.
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Источник:ФК Валенсия
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