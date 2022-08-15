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Барселона отдала своего воспитанника в аренду в Эльче

Испания
(1 голосов)

В договоре нет опции продления

Барселона отдала своего воспитанника в аренду в Эльче

Фото: elchecf.es

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Алекс Кольядо сменил клубную прописку. 23-летний футболист стал игроком испанского "Эльче". Кольядо перебрался в новую команду на правах аренды, рассчитанной на один сезон. Эту информацию подтверждают обе стороны.

Договор не включает в себя возможную опцию выкупа.

Кольядо является воспитанником "Барселоны". К матчам за первую команду его стали привлекать в сезоне 2018/19. Всего за основной состав "сине-гранатовых" он отыграл две игры (1 - в чемпионате Испании 18/19 и еще одна в сезоне 19/20). Прошлый сезон он провел на правах аренды в "Гранаде". На счету Алекса 2 гола и 1 результативная передача в 17 матчах за испанский коллектив.

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В статье: Барселона Эльче
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Источник:
elchecf.es

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