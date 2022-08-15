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Барселона отдала своего воспитанника в аренду в Эльче
В договоре нет опции продления
Фото: elchecf.es
Полузащитник "Барселоны" Алекс Кольядо сменил клубную прописку. 23-летний футболист стал игроком испанского "Эльче". Кольядо перебрался в новую команду на правах аренды, рассчитанной на один сезон. Эту информацию подтверждают обе стороны.
Договор не включает в себя возможную опцию выкупа.
Кольядо является воспитанником "Барселоны". К матчам за первую команду его стали привлекать в сезоне 2018/19. Всего за основной состав "сине-гранатовых" он отыграл две игры (1 - в чемпионате Испании 18/19 и еще одна в сезоне 19/20). Прошлый сезон он провел на правах аренды в "Гранаде". На счету Алекса 2 гола и 1 результативная передача в 17 матчах за испанский коллектив.
???? ????́???????????? ???????????????????????????? ????— Elche Club de Fútbol ???????? (@elchecf) August 15, 2022
???? ¡El centrocampista llega cedido del @FCBarcelona!#BienvenidoCollado pic.twitter.com/GAwDoPF4Ji
Collado se marcha cedido al Elche hasta el 30 de junio de 2023— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 15, 2022
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