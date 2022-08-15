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Понадобится больше рычагов. Ман Сити отпустит полузащитника в Барсу только за сто миллионов

Испания
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Хватит ли у каталонцев финансов?

Понадобится больше рычагов. Ман Сити отпустит полузащитника в Барсу только за сто миллионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на обилие неплохих трансферов, каталонская "Барселона" все еще не закончила охоту на трансферном рынке. Клуб хочет подписать португальца Бернарду Силва.

В это же время, "Манчестер Сити" не сильно рвется отпускать важного исполнителя. По данным Mundo Deportivo, которые ссылаются на The Athletic, "горожане" не будут делать скидку и отпустят Силву только за сто миллионов евро.

Чемпион Англии не стремится терять Бернарду, однако при солидно сумме все же пойдет на этот шаг. Важно и желание самого футболиста, который хотел бы поиграть за "Барсу".

Этим летом руководству каталонцев пришлось активировать несколько финансовых рычагов, продав часть будущих доходов от телеправ и креативного отдела. Это позволило подписать, а затем и зарегистрировать звездных новичков.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва
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