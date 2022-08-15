Понадобится больше рычагов. Ман Сити отпустит полузащитника в Барсу только за сто миллионов

Несмотря на обилие неплохих трансферов, каталонская "Барселона" все еще не закончила охоту на трансферном рынке. Клуб хочет подписать португальца Бернарду Силва.

В это же время, "Манчестер Сити" не сильно рвется отпускать важного исполнителя. По данным Mundo Deportivo, которые ссылаются на The Athletic, "горожане" не будут делать скидку и отпустят Силву только за сто миллионов евро.

⚠ The Athletic asegura que en Manchester no se mueven de esa tarifa para permitir la salida del centrocampista que quiere Xavihttps://t.co/BIYyFfsjax — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 15, 2022

Чемпион Англии не стремится терять Бернарду, однако при солидно сумме все же пойдет на этот шаг. Важно и желание самого футболиста, который хотел бы поиграть за "Барсу".

Этим летом руководству каталонцев пришлось активировать несколько финансовых рычагов, продав часть будущих доходов от телеправ и креативного отдела. Это позволило подписать, а затем и зарегистрировать звездных новичков.