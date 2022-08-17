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Барселона интересуется фуллбеком Вильярреала Фойтом
Правого защитника и правда не хватает
Фото: twitter.com/VillarrealCF
"Барселона" может купить правого защитника "Вильярреала" и сборной Аргентины Хуана Фойта. Агент 24-летнего футболиста Клаудио Курти встретился с директором каталонцев Матеу Алемани, сообщает Marca.
Чтобы подписать игрока, придется активировать отступные и заплатить 42 миллиона евро, так как "Вильярреал" не собирается добровольно продавать игрока.
Защитник перешел прошлым летом из "Тоттенхэма" за 15 миллионов евро. Его соглашение рассчитано до лета 2026 года.
В этом сезоне уже сыграл в первом туре Ла Лиги за "Вильярреал" и провел на поле 88 минут. Портал Transfermarkt оценивает фуллбека в 25 миллионов евро.
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