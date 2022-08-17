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Барселона интересуется фуллбеком Вильярреала Фойтом

Испания
(1 голосов)

Правого защитника и правда не хватает

Барселона интересуется фуллбеком Вильярреала Фойтом

Фото: twitter.com/VillarrealCF

Новина українською

"Барселона" может купить правого защитника "Вильярреала" и сборной Аргентины Хуана Фойта. Агент 24-летнего футболиста Клаудио Курти встретился с директором каталонцев Матеу Алемани, сообщает Marca.

Чтобы подписать игрока, придется активировать отступные и заплатить 42 миллиона евро, так как "Вильярреал" не собирается добровольно продавать игрока.

Защитник перешел прошлым летом из "Тоттенхэма" за 15 миллионов евро. Его соглашение рассчитано до лета 2026 года.

В этом сезоне уже сыграл в первом туре Ла Лиги за "Вильярреал" и провел на поле 88 минут. Портал Transfermarkt оценивает фуллбека в 25 миллионов евро.

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В статье: Барселона Вильярреал Хуан Фойт
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Источник:
marca.com

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
17.08.2022 в 00:33
Когда барселохи начнут интересоваться своими долгами
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